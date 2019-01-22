Almanya karıştı: Sapkın Alman milletvekili cinsiyet değiştirdi, 'sapkınlık yasası' için harekete geçti

2013 yılından bu yana Nürnberg-Nord'u temsil eden milletvekili Ganserer, geçtiğimiz ekim ayında düzenlenen seçimleri yeniden kazanmıştı.

Bavyeralı sapkın eşcinsel milletvekili Ganserer, geçen hafta düzenlediği basın toplantısında adının Tessa olduğunu duyurarak, bundan böyle Parlamento'ya kadın olarak geleceğini söyledi.

Tepkilere karşı sapkınlığı savundu

Ganserer, böylece Almanya'nın ilk eşcinsel sapkın politikacısı oldu.

Evli ve iki çocuk sahibi olan Ganserer, gerçek kimliğini 10 yıl önce keşfettiğini belirterek "Vücudumun her hücresi ile kadınım. Bunu eğlence olsun diye yapmadım. Kadın olmayı ben seçmedim." sözleriyle sapkınlığını savundu.

Almanya'da 'dönmelik' sebebiyle ismini değiştirmek isteyenler, en az iki cerrahi operasyon geçirmek ve talebinin gerçekleştirilmesi için bir yıl beklemek zorunda. Bu sebeple Ganserer'in yeni adı resmiyet kazanana kadar Parlamento'da, Markus ismi kullanılacak.

Almanya'da eleştiri konusu oldu

Almanya için Alternatif Partisi (AfD)'nden Wolfgang Wiehle, Twitter'dan yaptığı bir eleştiride, "Markus Gaserer, (şimdi Tessa olarak adlandırılıyor) Transseksüel Yasası'nı yeniden düzenlemek istiyor. Neyse ki ülkemizde endişelenecek daha önemli bir konu yok! " ifadelerini kullandı.