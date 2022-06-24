Almanya işçi alımları ne zaman yapılacak başvuru şartları neler? Almanya’da hangi branşlarda işçi alımı yapılacak meslekler hangileri

Frankfurt, Berlin ve Hamburg'ta bulunan havalimanlarına yapılacak personel alımı gündemde yerini aldı. Yurt dışında iş fırsatı arayan vatandaşlar, başvuru tarihini ve şartlarını araştırmaya başladı. Peki, Almanya işçi alımı ne zaman yapılacak, başvuru tarihi ne zaman? Almanya işçi alımı maaşları ne kadar?

Almanya işçi alımı hangi şehirde?

Almanya’da 2022 yılı itibari ile saatlik 9,82 Euro olmaktadır. Haftalık 40 saat çalışan işçi vergi kesintisi öncesi aylık 1700 Euro asgari ücret almaktadır. Almana’da çalışmak isteyenler Almanya iş ilanlarını sorguluyor. Alman Havacılık Endüstrisi işçi alım başvurularını Temmuz ayında başlatacağını açıkladı. Almanya'da Birleşik Hizmet Sendikası'na göre 3 şehirde olmak üzere (Frankfurt, Hamburg, Berlin) havaalanlarında özellikle güvenlik ve check-in hizmetleri ile diğer yer hizmetlerinde personel eksikliğinde eksiklik olduğu ifade edildi. Alman Hava Taşımacılığı Ekonomisi Birliği tarafından, Federal Çalışma Bakanlığına yasal engelleri kaldırmayı amaçlayan bir teklif verildi. Sunulan teklifte tüm yer hizmetlerinde 2.000 kişilik personel sıkıntısının yaşandığı ve bu kapsamında işçi alımının yapılması talep edildi.

Almanya işçi alımı maaşları ne kadar?

Almanya işçi maaşları havalimanında çalışanlar için 6 bin euro olarak belirlendi.

Almanya işçi alımı şartları neler?

Alman Hava Taşımacılığı Ekonomisi Birliği (BDL) tarafından yapılacak işçi alımının şartları şu şekilde:

A2 seviyesinde Almanca- konuşma

Hava yolu birliği ATA'nın gerekliliklerini karşılayan sertifika

Tehlikeli madde eğitimleri

Alman güvenilirlik kontrollerinin gereksinimleri karşılaması

Almanya işçi alımı hangi mesleklerden yapılacak?

Almanya havaalanında istihdam etmek üzere duyurduğu işçi alımı dışında şu mesleklerde de personele ihtiyaç duyuyor:

Boyacı, ressam, mutfak şefi

Bahçıvan ve bahçe uzmanı, kasap

Fırıncı, alçı ustası, tır şoförü

Güvenlik görevlisi, lokanta işletmecisi, duvar ustası

Garson, marangoz, beton ustası

Yuva eğitmeni, berber ve kuaför, hemşire ve hasta bakıcı