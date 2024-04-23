Almanya ile Çin arasında casus krizi tartışma konusu oldu: Hakkında son durumu! Herkes bu iddialarını konuşuyor

Almanya'da üç kişinin Çin için casusluk yaptıkları iddiasıyla tutuklanmasının ardından Berlin hükümeti açıklama yaptı.

Hükümet açıklamasında, aşırı sağcı bir Alman milletvekilinin yardımcısının Çin için casusluk yaptığı iddialarını "çok ciddi" olarak nitelendirildi ve kapsamlı bir soruşturma yapılması çağrısında bulunuldu.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, "Avrupa Parlamentosu'ndan Çin için casusluk yapıldığı doğrulanırsa, bu Avrupa demokrasisine içeriden bir saldırıdır" dedi.

Feaser, "Böyle bir çalışanı istihdam eden herkes de bunun sorumluluğunu taşır" diye ekledi.

PEKİN'DEN "ALDATMACA" TEPKİSİ

Çin Dışişleri Bakanlığı, Almanya'da Çin casusluğu yapıldığına dair haberleri reddederek, bu tür "aldatmacaların" Çin'i itibarsızlaştırmaya yönelik olduğunu söyledi.

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Bakanlık sözcüsü Wang Wenbin, basın toplantısında yaptığı açıklamada Çin'in her zaman diğer ülkelerin içişlerine karışmama ilkesine bağlı kaldığını ve Alman tarafındaki "ilgili personelin" Soğuk Savaş zihniyetini terk etmesini umduğunu belirtti.

Sözcü Wenbin, "Almanya'nın sözde casus tehdidiyle Çin'e karşı siyasi söylemleri manipüle etmeyi bırakmasını umuyoruz" dedi.

Ayrıca Avrupa Parlamentosu, (AP) casusluk suçlamasıyla tutuklanan AP milletvekilinin yardımcısını görevden uzaklaştırdı.

Alman savcılar dün tutuklanan üç Alman vatandaşının, askeri amaçlarla kullanılabilecek hassas teknolojileri Çin gizli servisi MSS'ye teslim ettiklerinden şüphelenildiğini belirtmişti.

Açıklamada, Herwig F., Ina F. ve Thomas R.'nin Haziran 2022'den önce MSS için çalıştıklarının tespit edildiği kaydedilmişti.