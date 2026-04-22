Almanya ekonomisinde kırmızı alarm! 2026 büyüme tahminini düşürdü
Almanya ekonomisinde kırmızı alarm! 2026 büyüme tahminini düşürdü

Almanya ekonomisinde kırmızı alarm! 2026 büyüme tahminini düşürdü

Almanya hükümeti, artan enerji maliyetleri ve jeopolitik gerilimlerin etkisiyle büyüme beklentilerini aşağı yönlü değiştirdi.

Almanya, küresel jeopolitik risklerin ekonomik etkilerinin derinleşmesiyle büyüme tahminlerini aşağı çekti. Hükümet, İran savaşı sonrası yükselen enerji fiyatlarının sanayi ve hanehalkı üzerindeki baskıyı artırması nedeniyle 2026 yılına ilişkin büyüme öngörüsünü yarıya indirdi.

Berlin'de Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 0,5 büyümesinin beklendiği bildirildi. Ocak ayında paylaşılan önceki tahmin ise yüzde 1 seviyesindeydi. Ayrıca 2027 yılı için büyüme tahmini de yüzde 1,3'ten yüzde 0,9'a düşürüldü.

 

Almanya Ekonomi Bakanı Katherina Reiche, değerlendirmesinde ekonomik toparlanmanın dış kaynaklı gelişmeler nedeniyle yeniden sekteye uğradığını belirtti. Reiche, İran'daki savaşın enerji ve emtia fiyatlarını yukarı çektiğini, bunun da hem tüketiciler hem de üreticiler için maliyet baskısını artırdığını ifade etti.

Almanya ekonomisi son dönemde yalnızca enerji maliyetleriyle değil, aynı zamanda küresel ticaretteki gelişmelerle de karşı karşıya. ABD'nin uyguladığı gümrük tarifeleri ve özellikle otomotiv sektöründe Çinli firmaların artan rekabet gücü, ülkenin ihracat performansını zayıflatıyor.

 

Enflasyon tarafında da yukarı yönlü riskler dikkat çekiyor. Bakanlık, tüketici fiyatlarının bu yıl yüzde 2,7, 2027'de ise yüzde 2,8 artmasını bekliyor. Bu görünüm, Avrupa Merkez Bankası'nın yılın ilerleyen dönemlerinde faiz artırımı ihtimalini güçlendiren unsurlar arasında gösteriliyor.

Öte yandan Uluslararası Para Fonu (IMF), kısa süre önce küresel büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize ederek İran savaşının uzaması halinde dünya ekonomisinin durgunluk riskiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunmuştu.

Genel tablo, Almanya ekonomisinin dış şoklara karşı kırılganlığının sürdüğünü ve önümüzdeki dönemde büyüme görünümünün temkinli seyredebileceğini ortaya koyuyor.

Vay vay

Bizde de tahmin düştü..
