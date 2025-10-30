  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Almanya ekonomisi direkten döndü
Gündem

Almanya ekonomisi direkten döndü

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Almanya ekonomisi direkten döndü

Almanya’da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, bu yılın temmuz-eylül döneminde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde sıfır büyüme kaydetti. Alman ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde durgunluk yaşayarak resesyona girmekten son anda kurtuldu.

Alman ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde durgunluk yaşayarak resesyona girmekten kurtuldu. Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), yılın üçüncü çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, bu yılın temmuz-eylül döneminde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde sıfır büyüme kaydetti. Piyasa beklentisi de ekonominin durgunluk yaşaması yönündeydi.

Böylece üçüncü çeyrekteki durgunluğun ardından Alman ekonomisi, "üst üste iki çeyrek GSYH'de küçülme yaşanması" olarak tanımlanan teknik resesyona girmemiş oldu. Ekonomi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 büyümenin ardından ikinci çeyrekte yüzde 0,2 küçülmüştü.

Çeyreklik bazda büyümeye olumlu katkı, makine ve tesis gibi ekipman yatırımlarından geldi. İhracat ise gerileyerek büyümeyi yavaşlattı. Öte yandan, üretimdeki önemli düşüş ve sanayi siparişlerindeki düşüş eğiliminin devam etmesi, son dönemde ekonominin üçüncü çeyrekteki büyüme beklentilerini gölgelemişti

BÜYÜMEKTE ZORLANIYOR

Üçüncü çeyrekte yıllık GSYH artışı yüzde 0,3 oldu. Alman ekonomisi bölgedeki diğer ülkelere kıyasla imalat sektöründeki zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor.

Yüksek enerji maliyetleri, zayıf küresel siparişler ve ABD'nin yüksek gümrük vergileri ekonomiyi olumsuz etkiliyor. Çin’in daha önce Almanya'dan satın aldığı birçok ürünü kendisi üretmesi ve otomotiv endüstrisinde üretimdeki durmalara yol açan çip kıtlığı da ekonomiyi baskılayan nedenler arasında.

Öte yandan Alman hükümet, altyapı ve savunma harcamalarında keskin bir artışla ülkeyi ekonomik durgunluktan çıkarma sözü verdi ancak bu önlemlerin sahaya yansıması beklenenden uzun sürebilecek. Hükümet, 2025 yılı için daha önce yüzde sıfır olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini, 8 Ekim’de revize ederek yüzde 0,2’ye yükseltti. Hükümet, kamu harcamalarının desteğiyle ekonominin gelecek yıl yüzde 1,3, 2027'de yüzde 1,4 büyüme ile toparlanacağını öngörüyor.

Hani bunlar her yaz dünyayı geziyordu! Almanya’da 2.5 milyon emekli geçinmek için çalışıyor
Hani bunlar her yaz dünyayı geziyordu! Almanya’da 2.5 milyon emekli geçinmek için çalışıyor

Dünya

Hani bunlar her yaz dünyayı geziyordu! Almanya’da 2.5 milyon emekli geçinmek için çalışıyor

Almanya’da ekonomi alarm veriyor! Vatandaşın cebi yangın yeri haline geldi
Almanya’da ekonomi alarm veriyor! Vatandaşın cebi yangın yeri haline geldi

Avrupa

Almanya’da ekonomi alarm veriyor! Vatandaşın cebi yangın yeri haline geldi

Almanya asgari ücreti artıyor
Almanya asgari ücreti artıyor

Dünya

Almanya asgari ücreti artıyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23