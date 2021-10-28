Almanya duyurdu: Başbakan Türkiye-Yunanistan krizi için Atina'ya gidiyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel, bugün ve yarın Atina'ya resmi bir ziyaret düzenleyerek Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ve Başbakan Kiryakos Miçotakis ile görüşecek. Görüşmede ele alınacak başlıca gündem maddesi Yunanistan-Türkiye ilişkileri olacak.

Yakın zamanda göreve veda edecek olan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Yunanistan'ın başkenti Atina'ya 28-29 Ekim tarihlerinde resmi bir ziyaret gerçekleştirerek, Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ve Başbakan Kiryakos Miçotakis ile bir araya gelecek.

Almanya Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, yaptığı açıklamada Merkel'in görüşmeleri dört gözle beklediğini söyledi.

Alman hükümetinin, Yunan-Türk ilişkilerindeki sorunlara çözümün ancak 'müzakere, diyalog ve karşılıklı saygı ruhuyla' bulunabileceğini düşündüğünü yineleyen Seibert, Atina ile Ankara , arasındaki komşuluk ilişkilerinin önemli olduğuna ve meselenin sadece bu iki ülkenin değil, tüm Avrupa'nın çıkarına olduğuna inandıklarını belirtti.

Sözcü, "Bu yüzden Yunanistan ile Türkiye'nin müzakerelere yeniden başlamasını, aralarındaki çetin meselelere çözüm bulmak üzere karşılıklı istikşafi görüşmeler yürütmelerini memnuniyetle karşılıyor ve destekliyoruz. Zira çözümlerin ancak müzakere, diyalog ve karşılıklı saygı ruhuyla bulunabileceği açıktır" ifadelerini kullandı.

Seibert, ayrıca Merkel'in Türkiye ziyaretinde de bunu açıkça ortaya koyduğunu da sözlerine ekledi.