Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan, Hong Kong'da "tez zamanda seçimlerin yapılması" çağrısı

BERLİN (AA) - Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Çin’in Hong Kong Özel İdare Bölgesi’nde eylülde yapılması planlanan ancak 1 yıl ertelenen Yasama Konseyi (Yasama Meclisi) seçimlerinin tez zamanda yapılması çağrısında bulundu.

Maas, Berlin'de Çin Devlet Müşaviri ve Dışişleri Bakanı Vang Yi ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Hong Kong’daki gelişmeleri yakından izlediklerini belirten Maas, buradaki Yasama Konseyi seçimlerinin ertelenmesi ve muhalefet adaylarının Yasama Konseyi seçimlerine katılmaktan men edilmesinin ardından Almanya'nın Hong Kong ile arasındaki suçluların iadesi anlaşmasını askıya aldığını anımsattı.

Maas, bu seçimlerin engeller çıkarılmadan ve tez zamanda yapılması çağrısında bulunarak, Hong Kong'da "iki sistem bir devlet" prensibinin tüm yönleriyle uygulanmasını talep etti.

Görüşmede Uygur Türkleriyle ilgili durumunun da gündem maddeleri arasında yer aldığı bilgisini paylaşan Maas, görüşmede, Çin'in bağımsız bir Birleşmiş Milletler misyonunun kamplara girmesine izin vermesinden memnuniyet duyacağını dile getirdiğini kaydetti.

Maas, gelecek hafta Almanya-Çin arasında "insan hakları diyalog" toplantısının yapılacağını ve burada Uygur Türkleriyle ilgili endişe verici durumun da ele alınacağını belirtti.

- AB-Çin ilişkileri

Maas, AB’nin Çin ile karşılıklı saygı çerçevesinde iyi ilişkiler istediğini aktardı.

Almanya’nın AB dönem başkanlığı süresi içinde AB ile Çin arasında kapsamlı iş birliği için çaba sarf edeceğini ifade eden Maas, "Bizim için özellikle önemli olan, Çin’deki Avrupalı şirketlerin, Avrupa'daki Çinli şirketlerle aynı rekabet koşullarına sahip olmalarıdır." şeklinde konuştu.

İran ile yapılan nükleer anlaşmanın muhafaza edilmesi konusunda Çinli mevkidaşıyla hemfikir olduğunu anlatan Maas, bu konuda iki ülke arasında BM'de geçen haftalarda yoğun görüşmeler yapıldığını anımsattı.

Çin Dışişleri Bakanı Vang da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadelede uluslararası iş birliğinin önemine işaret ederek, ekonominin canlandırılması ve Kovid-19’a karşı geliştirilecek aşıya herkesin erişmesi gerektiğini söyledi.

Vang, Çin'in AB ile daha iyi ilişkiler kurmayı istediğini ve Almanya ile sağlık, ticaret ve dijitalleşme alanlarında daha yakın iş birliğini hedeflediğini aktardı.

Uluslararası ihtilafların çözümüne de katkı sağlamak istediklerini belirten Vang, Çin ve Almanya arasındaki stratejik ortaklığın daha da geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Vang, Hong Kong ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki konuların Çin’in iç işleri olduğunu ve yabancıların buna karışmaması gerektiğini ifade etti.

- Çinli bakan Berlin'de protesto edildi

Öte yandan Vang Yi’nin ziyareti, Dışişleri Bakanlığı önünde protesto edildi.

Sincan, Hong-Kong ve Tibet’te yaşananlara dikkati çeken göstericiler, "Uygurlara özgürlük" ve “Soykırımı durdurun" şeklinde sloganlar atarak "İnsan hakları için ayağa kalk”, "Hepimize eşit davranılana kadar özgürlük yok", “Uygurlara soykırımı durdurun" ve “Hong Kong’a özgürlük” şeklinde döviz ve pankartlar taşıdı.