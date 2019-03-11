Almanya Dışişleri Bakanı Maas: “Afganistan’ın istikrarı Pakistan’dır”

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Afganistan ve Pakistan’a yapacağı gezi öncesi yaptığı açıklamada, "Afganistan’ın istikrarı için Pakistan anahtar ülke konumundadır" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Afganistan ve Pakistan’a yapacağı ilk gezisi öncesi açıklamalarda bulundu. Maas, "Afganistan’ın istikrarı için Pakistan anahtar ülke konumundadır. İslamabad temaslarımda, iki komşu ülke arasında daha yakın işbirliğinin olmasını teşvik edeceğiz” dedi. Almanya olarak, Afganistan’da ikinci en büyük askeri katkıda bulunduklarını belirten Bakan Maas, “Gezimizde Afganistan’ın barışı ve istikrarı için Temmuz ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde Taliban hareketiyle barışçıl bir çözümün bulunması ve paralelinde ekonomik kalkınmaya ağırlık vererek halkın refahını sağlamak, insan hakları ve hukukun üstünlüğü alanlarında iyileştirmelere gidilmesini arzulamaktayız” ifadelerini kullandı.

Pakistan temasları hakkında da Afganistan-Pakistan ilişkilerinin yanı sıra, Pakistan-Hindistan geriliminin de sonlandırılması ve diyalog yollarının açık kalması gerektiğini belirten Bakan Maas, “İslamabad temaslarımızda Hindistan’da ile son gerilimleri karşılıklı görüşme fırsatımız olacaktır. Pakistan ve Hindistan dünyanın en çok nüfuslarına sahip iki ülkedir. Bu iki ülke arasındaki iletişim kanallarını açık tutmak ve ilişkilerin iyileşmesi için Almanya olarak katkıda bulunabiliriz” diye konuştu.