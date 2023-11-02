Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Tanzanya’dan af diledi

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, konuşmasında, “Bundan 117 yıl önce 7 Şubat 1906'da Songea'da yaşananlardan sonra, Almanya Federal Cumhurbaşkanı olarak sizi burada ziyaret edebildiğim ve birbirimizle konuşabildiğimiz için çok müteşekkirim. Bana Songea Mbano'nun hikayesini anlattınız, bu bölgedeki en ünlü liderin, büyük atanız olan ulusal kahraman Songea'nın hikayesini. Beni çok etkiledi ve güveniniz için minnettarım. Songea'nın kaderinin bugün hala halkınız için ne kadar büyük bir yük olduğunu, yakınları için nasıl bir zihinsel ıstırap olduğunu biliyorum. Ölümünün ve nasıl öldürüldüğünün acısının bugün hala ne kadar büyük olduğunu hissediyorum. Bu zalimce eylemin birçok nesli etkilediğini ve bugün de aileleriniz üzerinde etkisini sürdürdüğünü anlıyorum” ifadelerini kullandı.

“SİZLERDEN AF DİLİYORUM”

Steinmeier, yaşananların kendisine doğrudan anlatıldığını ve bunun büyük bir jest olduğunu vurgulayarak, “Bu karanlık tarihe rağmen, bugün beni, Alman Cumhurbaşkanı'nı ülkenize, ailenize davet ettiniz ve bana bu hikayeyi çok doğrudan, birebir anlattınız. Bu büyük bir jest. Alman sömürge yönetiminin kurbanları önünde saygıyla eğiliyorum. Almanya Federal Cumhurbaşkanı olarak, Almanların buradaki atalarınıza yaptıkları için af diliyorum. Sizden af diliyorum ve sizi temin ederim ki biz Almanlar, sizi rahatsız eden sorulara cevap bulmak için sizinle birlikte çalışacağız” diye konuştu.

NELER OLDU?

Almanya sömürge birlikleri, 1905-1907 yılları arasında Maji Maji İsyanı olarak bilinen olayda sömürge karşıtı yüzbinlerce kişiyi öldürmüştü. Tarihçilere göre, Alman sömürge güçlerince katledilenlerin sayısı yaklaşık 300 bin kişiyi buluyor.