Almanya 'casus' olduğunu öne sürdüğü Rus diplomatı sınır dışı etti!

Rusya'nın Münih Başkonsolosluğu'nda çalışan İlnur N. adındaki Rusya vatandaşının, ülkesine "casusluk" yapmakla suçlanarak Almanya tarafından sınır dışı edildiği ortaya çıktı.

Rus gizli servisi SWR mensubu olduğu öne sürülen İlnur N'nin, Haziran 2021'de tutuklanmasından hemen sonra Almanya'yı terk ettiği belirtildi.

2 bin 500 avroya bilgi satmış!

Spiegel'in haberine göre, Almanya savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu yargılanan İlnur N'nin, Rus istihbaratına, Ariane uzay fırlatma aracının Avrupa projesiyle ilgili verdiği bilgiler karşılığında, yaklaşık 2 bin 500 avro ödeme aldığı aktarıldı.

Alman hükümeti, Gürcü bir vatandaşın öldürülmesiyle bağlantılı olarak Rusya'nın Berlin Büyükelçiliğinde istihbaratçı olarak görev yapan iki diplomatı, Aralık 2021'de sınır dışı etmişti.

Berlin'deki İngiliz Büyükelçiliğinde çalışan bir görevli de Ağustos 2021'de Rusya'ya casusluk yaptığı suçlamasıyla tutuklanmıştı.