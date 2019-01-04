Almanya çaresiz kaldı! ABD'den yardım istedi

Reuters'ın Alman Bild Gazetesi'ne dayandırdığı bilgilere göre, Alman yetkililerin yaşanan siber saldırı sonrası NSA (Amerika Ulusal Güvenlik Ajansı)'dan yardım istedikleri ifade edildi.

Merkel'in bilgileri de çalındı

Almanya'da çok sayıda siyasetçinin bilgisayarına yapılan siber saldırıda kişisel veriler ele geçirildi. Alman hükümeti konuyla ilgili alarmda olduğunu bildirdi.

Alman Hükümeti Sözcüsü, federal hükümetin siber saldırı olayını ciddiye aldığını dile getirirken "Yüzlerce siyasetçinin kişisel bilgi ve belgeleri internete sızdırıldı" şeklinde açıklama yaptı.

Bilgileri çalınan kişiler arasında Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ve Başbakan Angela Merkel'in de bulunduğu bildirildi.