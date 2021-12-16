Almanya, borç batağına batacak

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve yüz binlerce insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ekonomik sorunları da beraberinde getirdi.

Dünya ülkelerini ekonomi krizlerine sokan Covid-19, Almanya'yı da ciddi anlamda etkiledi. Almanya'da federal hükümetinin 2022’de art arda 3 yıldır 400 milyar avrodan fazla borçlanacağı bildirildi.

Alman hükümetinin borçlanmasını ve borçların yönetimini yapan Almanya Finans Ajansı'ndan yapılan açıklamada, gelecek yıl toplam 410 milyar avro borçlanma yapılmasının planlandığı belirtildi.

Federal hükümetin 2022’de toplam 322 milyar avroluk borç geri ödemesi bulunuyor.

Alman hükümeti yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle açıklanan teşvikleri finanse etmesi için 2021’de yaklaşık 483 milyar avro ile rekor borçlanmaya gitmişti. 2020’de ise 407 milyar avro borç almıştı.

Öte yandan, Almanya'nın kamu borcu, bu yılın ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe göre 46,3 milyar avro artarak yaklaşık 2 trilyon 256 milyar avroya çıkmıştı.

Bu arada, Alman Parlamentosu Kovid-19 krizinin başladığı 2020'de Almanya'nın anayasadaki borç freni mekanizmasını askıya alarak hükümete Kovid-19 önlemlerini finanse etmek için yeni borç alma izni vermişti. Borç freninin gelecek yılın sonuna kadar askıda kalması bekleniyor.

Almanya, borç freni mekanizmasını 2023'ten itibaren tekrar yürürlüğe koymayı hedeflerken, federal bütçe üzerindeki baskının artan Kovid-19 tedbirleri ve yatırım harcamaları ile artması öngörülüyor.