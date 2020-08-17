Almanya, Belarus için harekete geçti!

Geçen hafta Belarus’ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri için Almanya'dan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'na (AGİT) inceleme talebi geldi.

Haftalık gerçekleştirilen basın toplantısında, Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Belarus’ta güvenlik güçlerinin eylemlere katılanlara karşı uyguladığı şiddeti sonlandırmak için çağrı yaptı.

Alman hükümet sözcüsü, ayrıca Minsk yönetiminin siyasi tutukluları derhal koşulsuz serbest bırakmasını istedi.

'Ulusal diyalog' çağrısı

Seibert, Belarus'taki krizin üstesinden gelinmesi için toplum temsilcileri, muhalefet ve hükümetin oluşturacağı bir "ulusal diyaloğa" ihtiyaç olduğunu belirtti ve "Bu bağlamda AGİT, seçimleri inceleyerek önemli bir rol oynayabilir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan AB'ye üye ülkelerini liderlerinin, 19 Ağustos Çarşamba günü düzenlenecek olağanüstü zirvede Belarus'taki gelişmeleri görüşeceği bildirildi.

Seçimlerin ardından ortalık karışmıştı

Belarus’ta 9 Ağustos’ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun kazandığının açıklanmasından sonra ülkede protesto başlamıştı.

Seçim gecesi başlayan ve bugüne kadar aralıksız süren izinsiz gösterilerde 1 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmış, yaklaşık 6 bin kişi gözaltına alınmış ve 2 binden fazla kişi serbest bırakılmıştı.