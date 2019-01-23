0553 313 94 23

Almanya Başbakanı Merkel, Davos'ta konuştu: Avrupa daha fazla sorumluluk almalı

İsviçre’nin Davos kasabasında Dünya Ekonomik Forumu toplantılarına katılan Almanya Şansölyesi Angela Merkel, AB’nin birçok konuda fikir birliğine sahip olmadığını belirterek, Avrupa’nın birçok uluslararası sorun karşısında daha hızlı karar vermesi ve daha fazla sorumluluk alması gerektiğini kaydetti.

23 Ocak 2019 Çarşamba 20:12
Almanya Başbakanı Merkel, Davos'ta konuştu: Avrupa daha fazla sorumluluk almalı

İsviçre’ninDavos kasabasında devam eden Dünya Ekonomik Forum toplantılarına katılan Almanya Şansölyesi Angela Merkel, öz eleştiride bulundu.

Merkel, uluslararası sorunları birlikte hareket ederek çözülebileceğini belirterek küreselleşmeden taviz verilmeden yoluna devam edilmesi gerektiğini söyledi. Küreselleşme karşıtlarının, popülizme kaydığını belirten Merkel, "'Önce Amerika’ derseniz daha sonra küresellikten bahsederseniz size kimse inanmaz” diyerek Trump’a göndermede bulundu. Küresel mimarinin oluşabilmesi için ödün verilmemesi gerektiğini ifade eden Merkel, “Şu anda çok taraflı sistemde aksamalar yaşıyoruz ve bu uluslararası düzen üzerinde önemli bir uyarıdır. Herkes üzerine düşeni yapmalıdır” dedi.

“Yeni bir finans krizi yaşanmaması için her şey yapılmalı”

2008 yılında yaşanan finans krizinin bir daha yaşanmaması işin her önlemin alınması gerektiğine değinen Merkel, piyasaların istikrarlı bir finansal sektöre olan inancının henüz istenildiği seviyede olmadığını dünyanın hala finansal krizin sancılarıyla uğraştığını söyledi. Bankacılık krizinden sonra getirilen düzenlemeler, bankaların daha iyi kontrol edilmesini sağladı ve ilerleme kaydedildiğini bu kontrollerden asla taviz verilmemesini belirtti.

“Avrupa ordusu NATO’nun alternatifi değildir”

Avrupa Birliği’nin birçok konuda fikir birliğine sahip olmadığını belirten Merkel, Avrupa’nın birçok uluslararası sorun karşısında daha hızlı karar vermeli ve daha fazla sorumluluk alması gerektiğini ifade etti. Avrupa ordusunun kurulması için Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Aachen Antlaşması'nı imzaladıklarına hatırlatarak, “Avrupa'nın güçlenmesine katkıda bulunmak istiyoruz. AB ordusu NATO’nun alternatifi veya rakibi değildir, aksine NATO’nun üzerindeki birçok ağır yükü alacaktır“ diyerek anlaşmayı savundu.

"Rusya’dan doğalgaz almaya devam edeceğiz"

Konuşmasında iklim değişikliğine ve çevre sorunlarına da değinen Almanya Şansölyesi Angela Merkel, çevre kirliliğinin en büyük sorumlularının gelişmiş ülkeler olduğunu belirterek Almanya’nın yenilenebilir enerji konusunda önemli adımlar attığını 2022 yılında atom santrallarının kapatılacağını bunun yani sıra son kömür ocağını da kapatarak doğal enerjiye yöneldiklerini söyledi. Merkel, “Temiz enerji için Rusya’dan ve diğer tedarikçi ülkelerden doğalgaz alacağız” diyerek, iklim değişikliğinin dünya için büyük etkileri olduğunu ve yenilenebilir enerjinin gelecekte üzerinde durulması gerektiğini belirtti.

“Sorunlar küresel hal almış durumda”

Konuşmasında mülteci sorununa da değinen Merkel, “Biz küreselleşmeyi tartışıyoruz. Oysa sorunlar küresel bir hal almış durumda. Irak’ta, Suriye’de ve Afrika’nın herhangi bir yerinde yaşanan savaşlar, doğal afetlerin sonucunu Almanya’da hissedebiliyoruz. Savaşlar ve terör yüzünden milyonlarda insan Avrupa kapılarına dayandı. Artık kimse bize uzak bu sorunlar bize gelemez dememelidir. Sorunların çıktığı yerlere refahı ve barışı getirebilirsek kontrolsüz göçü önlemiş olacağız” ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 20:12
  1. Angela Merkel
  2. Almanya
  3. Avrupa Birliği

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Doğan Medya'yı satan Aydın Doğan'ın yeni yatırımı ortaya çıktı
    1. Doğan Medya'yı satan Aydın Doğan'ın..
    2. Parası olup da borcunu ödemeyenler..
    3. Mali'de 20 bin Nijeryalı kız zorla..
    4. Özbekistan Futbol Federasyonundan..
    5. Saadet Partisi Eskişehir Büyükşehir..
    6. Malezya'dan Fransa'ya "ithalatı..
    7. Fenerbahçe, Ümraniyespor maçına hazır
    8. Tekvando: Büyükler Türkiye Şampiyonası
    9. Jandarma uzman erbaş alımı başvuru..
    10. 49. Dünya Ekonomik Forumu
    11. Diriliş Ertuğrul 132. bölüm özeti..
    12. Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi
    13. Voleybol: Efeler Ligi
    14. Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
    15. AK Parti Sözcüsü Çelik Tekirdağ'da
    16. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    17. AB'den İngiltere'ye "anlaşmasız..
    18. Domuz gribi bilançosu ağırlaşıyor!
    19. Almanya Başbakanı Merkel, Davos'ta..
    20. Konya İl Emniyet Müdürü Yaman'dan..
    Abdullah Gül değil, Ahmet Davutoğlu parti kuracak!
    Abdullah Gül değil, Ahmet Davutoğlu parti kuracak!
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e: Başınıza felaketler gelebilir
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e: Başınıza felaketler gelebilir
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    Son anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    Son anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    HDP Van belediye başkan adayları 2019
    HDP Van belediye başkan adayları 2019

    Günün Karikatürü

    23 Ocak 2019
    Yerel seçimler öncesi en kapsamlı anket! İşte çarpıcı sonuçlar...
    Yerel seçimler öncesi en kapsamlı anket! İşte çarpıcı sonuçlar...
    Ekrem İmamoğlu Akit’e dava açtı, hakkındaki bilgiler ortaya çıktı!
    Ekrem İmamoğlu Akit’e dava açtı, hakkındaki bilgiler ortaya çıktı!