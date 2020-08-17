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Aktüel

Almanya, BAE’den Hafter üzerindeki nüfuzunu kullanmasını istiyor

Yeniakit Publisher
2020-08-17 13:26:57 -
Almanya, BAE’den Hafter üzerindeki nüfuzunu kullanmasını istiyor

BERLİN (AA) - Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter üzerindeki nüfuzunu kullanmasını talep ediyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Libya’nın başkenti Trablus’ta yaptığı açıklamada, şu an Libya’da aldatıcı bir sükunetin yaşandığını ifade ederek, Libya’daki iki tarafın ve onların uluslararası müttefiklerinin ülkeyi silahlandırmaya devam ettiğini belirtti.

Maas, Trablus’ta Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala ve İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile bu durumu ve Sirte’nin çevresinde askerden arındırılmış bir bölgenin oluşturulmasının teşvik edilmesi konusunu görüşeceğini dile getirdi.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonunun (UNSMIL) bu konuda iyi bir öneri sunduğuna dikkati çeken Maas, petrol ihracat yasağının son bulması ve petrol gelirlerinin adil bir şekilde dağıtılmasının da Libya’daki ihtilafın çözümü için önemli olduğunu kaydetti.

Maas, Libya’daki görüşmelerde ayrıca düzensiz göçmen konusunun da ele alınacağı bilgisini paylaştı.

Libya’nın ardından Abu Dabi’ye geçeceğini aktaran Maas, burada muhataplarıyla Libya’daki ihtilafın yanı sıra İran, Suriye, Katar ve Lübnan konularını görüşeceğini belirtti.

BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan’ı İsrail ile yaptıkları normalleşme anlaşmasından dolayı tebrik edeceğini söyleyen Maas, "İsrail ile ilgili gelişmeler ışığında, Libya konusunda da Abu Dabi'den olumlu sinyaller almayı umuyoruz. BAE, General Hafter üzerinde etkiye sahip ve bunu Berlin sürecine uygun olarak kullanmalarını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Maas, sadece siyasi sürece katılanların Libya’nın geleceğinin bir parçası olabileceklerini kaydetti.

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