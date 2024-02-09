Almanya asker açığını Türkler ile kapatacak!

Almanya'da yaşanan asker sıkıntısı ve askerlik sistemine getirilen değişikliklerle birlikte, ülkenin askeri gücünü artırmak için yeni bir adım atılıyor. Almanya'da doğmuş, büyümüş ve Alman vatandaşı olan Türk gençlerinin askere alınması planlanıyor.

Almanya’da zorunlu askerlik kaldırıldığı ve askere gönüllü gitmek isteyen sayısı da yeterli olmadığı için, asker açığı kapatılamıyor. Şu anda tek çare olarak, yıllardar ülkede yaşayan, uyum sağlamış ve Alman vatandaşı olmuş yabancıların askere alınması gündeme geldi.

Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre; Rusya ile savaşın yayılma ihtimali de gözönüne alınınca, askere almada ilk hedef kitle ülkede doğmuş- büyümüş, Alman vatandaşlığını almaş Türk kökenliler. Askere alınan bir Türk, yılda yaklaşık 40 bin Euro maaş alabilecek. Rütbe yükseldikçe maaş artacak.

"AVRUPA'DA BUNU YAPAN İLK ÜLKE OLMAYACAĞIZ"

Alman Savunma Bakanı Boris Pistorius, "Evet. Yabancıları askere alırsak, Avrupa’da bunu yapan ilk silahlı kuvvetler olmayacağız“ dedi.

Fransa, Belçika ve Danimarka, paralı asker (lejyoner) sistemini yıllardır uyguluyor. Almanya’nın muhtemel bir savaşa hazır olması gerektiğini belirten Pistorius, şu andaki asker açığının 20 bin olduğunu vurguladı.

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Ülkeye uyum sağlamış yabancıların ve hatta gerekirse, Bundeswehr’e (Alman Ordusu) hizmet etmeye hazır paralı askerlere görev verilebileceği belirtilirken, en başta bunların Almanya’ya alışmış ve sadakatının dikkate alınacağı vurgulanıyor. AB üyesi diğer ülkelerdeki yabancılardan da "lejyoner- paralı asker“ alınması da teklifler arasında.

"BUNU KESİNLİKLE DEĞERLENDİREBİLİRİZ"

Bu tartışmalar sürerken, bir çok güvenlik uzmanı, ülkedeki yabancı kökenlilerin hem memur olabildiğini hem de zaten polis ve diğer güvenlik birimlerinde görev aldığını belirterek, askerlik için de uygun olabileceğini belirtiyor.

Eski Savunma Bakanı Franz Josef Jung da plana destek verenlerden. Jung, "Eğer yeterince uzun süre bizimle yaşayan ve Almanya ile güçlü bağları olan, vatandaşlığı almış gençler olursa, bunu kesinlikle değerlendirebiliriz“ açıklaması yaptı. Ülkede bu tarife uyan tek grup ise Türkler.

BUNDESWEHR’İN TÜRK ASKERLERİ

60 yıldan uzun süredir Almanya’da yaşayan Türkler’in, üçüncü- dördüncü ve hatta beşinci kuşağı, hem Alman vatandaşı, hem de dil ve uyum sorunu yaşamıyor. Zorunlu askerlik kaldırıldığı için, bu gençler paralı asker olarak göreve alınabilecek. Planın gerçekleşmesi halinde, ilk aşamada Alman Ordusu’nun (Bundeswehr) yaklaşık 20’de biri Türk kökenlilerden oluşabilecek.