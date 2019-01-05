0553 313 94 23

Almanya, Afgan mültecileri geri gönderiyor

2016’nın aralık ayından bu yana Afganistan’a 19 uçak seferiyle 439 sığınmacı erkek gönderen Almanya'nın iltica başvuruları kabul edilmeyen bir grup Afgan göçmeni daha Afganistan’a göndermeye hazırlandığı belirtildi.

05 Ocak 2019 Cumartesi 13:04
Almanya, Afgan mültecileri geri gönderiyor

 Münübe Yılmaz 

2015’ten bu yana 1.5 milyonu aşkın mülteciyi kabul ederek, Avrupa Birliği ülkeleri içinde en fazla sığınmacı barındıran ülke konumuna gelmekle övünen Almanya, gerçek yüzünü göstermeye başladı. Edinilen bilgiye göre, Alman hükümetinin, iltica başvuruları kabul edilmeyen bir grup Afgan göçmeni daha Afganistan’a göndermeye hazırlandığı belirtildi. 2016’nın aralık ayından bu yana Afganistan’a 19 uçak seferiyle 439 sığınmacı erkek gönderen Alman hükümetinin, muhalefet cephesinden gelen yoğun eleştirilere karşın, 8 Ocak’ta bir grup Afgan mülteciyi ülkesine göndermeyi planladığı ifade edildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 13:04
  1. Avrupa Birliği
  2. mülteci
  3. Afgan göçmeni
  4. Afgan mülteci

YORUM YAZ

  • misafirmisafir11 dk önce
    el-in oglu böyle hallediyor.. Bizde yeteri kadar otobüs var :))

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Afganistan'da sınır karakoluna saldırı! 7 polis hayatını kaybetti
  1. Afganistan'da sınır karakoluna..
  2. Nihat Zeybekçi, İzmir'de MHP'ye..
  3. Arkadaşlarını anmak için kaza yerine..
  4. Iğdır'daki terör saldırısı
  5. Robinho, resmen Medipol Başakşehir'de
  6. AK Parti İzmir ilçe belediye başkan..
  7. İran'da son iki yılda 30 ton..
  8. Alzheimer hastalığının belirtileri..
  9. Her 100 çocuktan 20'sinde astım..
  10. Büyükler Grekoromen Türkiye Güreş..
  11. Şarküteride müşteriyi şoka sokan..
  12. FETÖ'ye ankesörlü telefon operasyonu
  13. Galatasaray kafilesi Antalya'da
  14. "Beklentimiz, verilen kararların..
  15. Adalet Bakanı Gül: "FETÖ'den hükümlü..
  16. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, darbe..
  17. Poşetler eczanelerde ücretsiz mi?
  18. Masa tenisinde yeni başkan Fatih Karaca
  19. Bakandan yeni açıklama: O poşetler..
  20. "ABD'li heyetin şahit olduğu konularla..
İzmir AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi
İzmir AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi
Poşet tehlikesi! "Bu sektörü muaf tutun"
Poşet tehlikesi! "Bu sektörü muaf tutun"
Pompeo'dan skandal Türkiye açıklaması!
Pompeo'dan skandal Türkiye açıklaması!
Türk doktordan devrim gibi buluş! Migren ağrıları tarihe karışacak
Türk doktordan devrim gibi buluş! Migren ağrıları tarihe karışacak
Güne acı haberle başladık: Şehidimiz var
Güne acı haberle başladık: Şehidimiz var

Günün Karikatürü

5 Ocak 2019
Büyük düşüş.... Milyarlarca dolar eridi
Büyük düşüş.... Milyarlarca dolar eridi
Açıkça ortaya çıktı... TSK'nın karşısına Mısır ordusunu dikecekler!
Açıkça ortaya çıktı... TSK'nın karşısına Mısır ordusunu dikecekler!