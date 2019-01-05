Almanya, Afgan mültecileri geri gönderiyor

Münübe Yılmaz

2015’ten bu yana 1.5 milyonu aşkın mülteciyi kabul ederek, Avrupa Birliği ülkeleri içinde en fazla sığınmacı barındıran ülke konumuna gelmekle övünen Almanya, gerçek yüzünü göstermeye başladı. Edinilen bilgiye göre, Alman hükümetinin, iltica başvuruları kabul edilmeyen bir grup Afgan göçmeni daha Afganistan’a göndermeye hazırlandığı belirtildi. 2016’nın aralık ayından bu yana Afganistan’a 19 uçak seferiyle 439 sığınmacı erkek gönderen Alman hükümetinin, muhalefet cephesinden gelen yoğun eleştirilere karşın, 8 Ocak’ta bir grup Afgan mülteciyi ülkesine göndermeyi planladığı ifade edildi.