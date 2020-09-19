  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Almanya 8 tanesini Türkiye'ye yolladı
Ekonomi

Almanya 8 tanesini Türkiye'ye yolladı

Almanya'dan sipariş edilen 12 yüksek hızlı trenin 8 tanesi Türkiye'ye gönderildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-19 11:07:00 - 2020-09-19 11:08:08
Almanya 8 tanesini Türkiye'ye yolladı

2009 yılından itibaren Türkiye’de kullanılmaya başlanan yüksek hızlı trenlere giderek artan talepler nedeniyle Türkiye Cumhurşyeti Demiryolları ve TCDD Taşımacılık AŞ. 12 adet yüksek hızlı tren setinin temini içi Almanya ile bir anlaşma yapmıştı

Bu neticede Almanya’dan siparişi verilen trenlerin sekiz tanesi Türkiye’ye geldi. Geriye kalan 4 YHT ise Şubat 2021’de teslim edilecek.

Yüksek hızlı trenlerin kapasitesi 483 yolcuyu kapsıyor. Trenlerin yüzde 90’ı ise geri dönüştürülebilir cinsten.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle günde 23 bin yolcunun taşındığı YHT’lerin 2021 yılında 40 bin yolcunun üzerine çıkması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ÖMER

BİZ YAPALIM
  • Yanıtla

Abdulcabbar

Gavur malınıalım dursun be kardeşim dursun. Kendiniz yapın.. Yapamıyorsanız da yapıncaya kadar bekleriz biz...
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
S..tir git 'Dimokratia'
Dünya

S..tir git 'Dimokratia'

Yunanistan'da yayınlanan Dimokratia gazetesi bugünkü manşetinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ağır hakarette bulundu. Yunan gazetesin..
Dünya ajansları bölgede yaşananları canlı olarak aktarıyor! Yunanistan'ı kasırga vurdu
Dünya

Dünya ajansları bölgede yaşananları canlı olarak aktarıyor! Yunanistan'ı kasırga vurdu

Doğu Akdeniz'de Türkiye ile kriz yaşayan Yunanistan'da gündem bugün itibariyle yerle bir oldu.
Bakan Akar'dan olay sözler: Boyu yetmez
Siyaset

Bakan Akar'dan olay sözler: Boyu yetmez

Milli Savunma Bakanı Akar, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimi körükleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepki gösterdi.

Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı