Almanya 8 tanesini Türkiye'ye yolladı
Almanya'dan sipariş edilen 12 yüksek hızlı trenin 8 tanesi Türkiye'ye gönderildi.
2009 yılından itibaren Türkiye’de kullanılmaya başlanan yüksek hızlı trenlere giderek artan talepler nedeniyle Türkiye Cumhurşyeti Demiryolları ve TCDD Taşımacılık AŞ. 12 adet yüksek hızlı tren setinin temini içi Almanya ile bir anlaşma yapmıştı
Bu neticede Almanya’dan siparişi verilen trenlerin sekiz tanesi Türkiye’ye geldi. Geriye kalan 4 YHT ise Şubat 2021’de teslim edilecek.
Yüksek hızlı trenlerin kapasitesi 483 yolcuyu kapsıyor. Trenlerin yüzde 90’ı ise geri dönüştürülebilir cinsten.
Koronavirüs pandemisi nedeniyle günde 23 bin yolcunun taşındığı YHT’lerin 2021 yılında 40 bin yolcunun üzerine çıkması bekleniyor.