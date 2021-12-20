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Spor Almanya 3. Lig maçında, ırkçı tezahürat!
Spor

Almanya 3. Lig maçında, ırkçı tezahürat!

Almanya 3. Ligi’nde MSV Duisburg ile Osnabrück arasında oynanan maç, ev sahibi ekibin taraftarlarının Osnabrück forması giyen Aaron Opoku’ya yaptığı ırkçı tezahüratlar nedeniyle tatil edildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-20 11:20:00 -
Almanya 3. Lig maçında, ırkçı tezahürat!

Almanya 3. Ligi’nde MSV Duisburg ile Osnabrück arasında oynanan maç, ev sahibi ekibin taraftarlarının Osnabrück forması giyen Aaron Opoku’ya yaptığı ırkçı tezahüratlar nedeniyle tatil edildi.

Karşılaşmanın 36. dakikasında Osnabrücklü Aaron Opoku, taraftarlar tarafından maymun sesleri çıkartılarak ırkçı hakarete maruz kaldı. Bu olayın hemen ardından hakem iki takımı da soyunma odasına gönderdi ve maç tatil edildi.

Osnabrück kulübü üst yöneticisi Michael Welling, bu olaydan Opoku’nun çok etkilendiğini belirterek, konuyu soyunma odasında ele aldıklarını, futbolcunun oyunu sürdürecek durumda olmadığını ve takım olarak yeniden maça çıkmama kararını aldıklarını aktardı.

Welling, bu olayın sadece Duisburg veya Osnabrück’ün değil toplumsal bir sorun olduğunu belirterek, "Bundan dolayı bizim için oyuncumuzla dayanışma içinde olduğumuzu ve bunun toplumda ve böylelikle futbolda yeri olmadığını göstermek önemli." dedi.

Bu olayın ülkenin her yerinde meydana gelebileceğine işaret eden Welling, “Biz sadece ırkçılık karşıtlığını tişörtlere basmak ve sloganları bir yerlere yazmak istemiyoruz. Bunu ciddiye alıyorsak uygun bir şekilde hareket etmek lazım" şeklinde konuştu.
"Bu olay kulübün tarihinde en alt noktadır"

Ev sahibi Duisburg kulübünün basın sözcüsü Martin Haltermann da yaşananlardan dolayı özür dileyerek, "Bu olay kulübün tarihinde en alt noktadır." dedi.

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Yorumlar

432

ırkçı yapan alçaklar sizin ssaçlarınız siyah değilmi ailenizin saçları siyah değilmi göz renkleriniz siyah değilmi ey alçak beyazlar afrika tüm dünyanın atası ilk insanın ilk peygamberin var olduğu dünyznın ikinci büyük kıtasıdır alçaklar önce afrika tarihini kültürünü herşeyini öğrenin sonra ona göre konuşun
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gercekler

insanların beyinlerin gizli yerlerinde hep kalır öğretilenler anlatılanlar acaba doğrumu diye amaç düzeltmektir yanlış bilgileri
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