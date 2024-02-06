Almanların yıllardır uyguladığı tarif! Damarlardaki yağı ve kolesterolü söküp atıyor! Altın vuruş: evde o su! İçecek
Almanlar bu tarifi yüzyıllardır biliyor. Bu ürünü hazırlamak için karmaşık malzemelere ihtiyacımız yok, muhtemelen mutfağımızda her şeyi bulacağız. Doğal içecek, arterleri temizlemeye ve kireçlenmeyi önlemeye yardımcı olacaktır. Tedavi ayrıca genel sağlığı iyileştirecektir. Okuyan markete akın etti
MALZEMELER:
2 litre musluk suyu
kabuğu soyulmuş 4 limon (mümkünse organik)
küçük bir parça zencefil
4 diş sarımsak
HAZIRLANIŞI
Lavaboda, akan suyun altında limonları fırçalayın ve zencefili yıkayın. Onları dilimler haline getirip karıştırıyoruz. Soyulmuş sarımsağı ekleyin ve diğer malzemelerle birlikte blendere koyun. Her şeyi iyice karıştırıp tencereye koyuyoruz. Doğranmış malzemeleri suyla dökün ve ısıtın ancak kaynamalarına izin vermeyin. Soğutulmuş sıvıyı bir süzgeçten geçirin ve şurubu cam şişelere dökün. Çözeltiyi buzdolabında saklayın.
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KULLANIMI
Her kullanımdan önce şişeyi sallayın. Günde yarım bardak şurup içmeliyiz. Aç karnına veya yemekten 2 saat önce kullanmak en iyisidir.
En iyi sonuçlar için, çözümü 3 hafta boyunca içiyoruz. Tedaviyi tekrar etmemiz gerektiğini hissedersek, bir hafta aradan sonra yapabiliriz.
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