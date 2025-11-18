Almanları Rusya korkusu sardı! Sığınak haberi dikkat çekti

Rusya’nın önümüzdeki 3 veya 4 yıl içinde Avrupa’nın doğusunda bir NATO ülkesine saldırabileceği tartışmalarının arttığı dönemde, Almanya’da muhtemel bir savaşta siviller için ayrılan sığınakların kullanılabilir olmadığı ortaya çıktı. Alman medyasında yer alan haberlere göre, tamamı ülkenin batısında yer alan ve çoğu Soğuk Savaş döneminden kalan kamunun sorumluluğundaki 579 sığınağın 2007 yılından bu yana bakımlarının yapılmadığı, uygunluklarının denetlenmediği belirtildi. Bu nedenle söz konusu sığınakların kullanılabilir olmadığı vurgulandı.

Alman medyasında yer alan haberde, Federal Sivil Savunma ve Afet Yardım Dairesinin (BBK) Başkanı Ralph Tiesler’in daha önce ifade ettiği "Her alanda daha dirençli olmamız gerekiyor. Yeni kamusal sığınakların inşası bir nesil boyu sürecek. Sivil savunma kesinlikle 2028 veya 2029’da başlayacak muhtemel bir savaşa hazırlıklı değil" sözlerine de yer verildi.

"Ulusal bir acil duruma hazır değil"

Alman Kızılhaçı (DRK) Genel Sekreteri Christian Reuter, Alman hükümetinin Rusya Ukrayna savaşının başlamasından sonra sivil savunma için adımlar atılacağı yönündeki planını hatırlatarak "Üç yıl sonra hala tamamen hazırlıksızız. Sivil savunma, ulusal bir acil duruma hazır değil. Konaklama, eğitimli personel, acil durum hastanesi kapasitesi ve güvenli ilaç tedariki eksikliği var" dedi.

Bir milyon kişilik sığınak hedefi var henüz adım atılmadı

Friedrich Merz başbakanlığında 6 Mayıs 2025’te kurulan Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) koalisyon hükümeti, haziran ayında Rusya-Ukrayna savaşı ve Avrupa’nın güvenlik kaygıları sonrası 1 milyon kişilik sığınak planını duyurmuştu. İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt ise 2029 yılına kadar sirenler, dijital uyarı sistemleri, araçlar ve ek sığınaklar için 10 milyar euro bütçe ayrıldığını açıklamıştı. Açıklanan yeni sivil savunma dönüşüm planı, yeni sığınaklardan ziyade yer altı otoparkları, metro istasyonları, kamu binalarının bodrum katlarının sığınaklara dönüştürülmesini öngörüyordu.