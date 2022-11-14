Almanlardan Türkiye duyurusu: Yarım milyonu getireceğiz

Alltours Genel Müdürü Georg Welbers, Alman turistlerin Türkiye'de tatil sürelerinde yüzde 15'lik artış olduğunu söyledi.

Welbers, Alltours'un Yunanistan'da çok güçlü olduğunu, Türkiye ve Mısır'da da aynı güce sahip olmak için çalıştıklarını belirtti. 2023 yılı için Türlkiye'de çok ciddi hedeflerinin olduğuna vurgu yapan Welbers, ''2023 yılında Türkiye'ye 500 bin turist getireceğiz. Türkiye misafirperver ülke. Çok iyi fiyat hizmet dengesi var. Tüm misafirlerimizde çok büyük memnuniyete sahipler. Türkiye uygun bir bütçeye ailelere çok uygun fiyatla tatil hizmeti veriyor ve misafirler çok memnun kalıyor'' dedi. (Turizmdays)