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Ekonomi Almanlardan Türkiye duyurusu: Yarım milyonu getireceğiz
Ekonomi

Almanlardan Türkiye duyurusu: Yarım milyonu getireceğiz

Alman tur şirketi Alltours'un Genel Müdürü Georg Welbers, "2023'te Türkiye'ye 500 bin turist getireceğiz" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-11-14 14:09:00 -
Almanlardan Türkiye duyurusu: Yarım milyonu getireceğiz

Alltours Genel Müdürü Georg Welbers, Alman turistlerin Türkiye'de tatil sürelerinde yüzde 15'lik artış olduğunu söyledi.

Welbers, Alltours'un Yunanistan'da çok güçlü olduğunu, Türkiye ve Mısır'da da aynı güce sahip olmak için çalıştıklarını belirtti. 2023 yılı için Türlkiye'de çok ciddi hedeflerinin olduğuna vurgu yapan Welbers, ''2023 yılında Türkiye'ye 500 bin turist getireceğiz. Türkiye misafirperver ülke. Çok iyi fiyat hizmet dengesi var. Tüm misafirlerimizde çok büyük memnuniyete sahipler. Türkiye uygun bir bütçeye ailelere çok uygun fiyatla tatil hizmeti veriyor ve misafirler çok memnun kalıyor'' dedi. (Turizmdays)

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Yorumlar

Salihce

Türkiye, Avrupalılar için bedavadan biraz pahalı.. gelsinler hoşgeldinler!

nejat mete

tarım kredi kooperatiflerinin diğer market ve mağazalardan hiç bir farkı yok. 
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