Almanlar zora düşünce suçu Erdoğan'a attı

Belarus’tan AB sınırına dayanan binlerce Ortadoğu ve Asyalı kaçak göçmen Polonya sınırına yığılırken, Almanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Bild, "Göçmenleri Putin ve Erdoğan gönderiyor" suçlaması yaptı. Gazete, göçmenlerin sınıra dayanmasında Rus ve Türk havayolu şirketlerinin etkisi olduğunu savunurken, havayolu şirketleri suçlamaları yalanladı.

Alman Bild Gazetesi, “Putin ve Erdoğan Lukaşenko’nun AB’ye yönelik saldırısını destekliyor. Her iki liderin de oradan AB sınırlarının ötesine -bazen silah zoruyla- gönderilmek üzere mümkün olan en kısa sürede çok sayıda göçmeni Minsk’e ulaştırmak için lojistik destek sağlıyor. Birkaç üst düzey Berlin güvenlik görevlisi, bunu BILD’e doğruladı. Buna göre, Rus Aeroflot ve Türk Hava Yolları, Belarus’a yönelik havayoluyla insan kaçakçılığına kesin katkı sağlıyor” iddiasını ortaya attı.

TürkRus’un aktardığına göre AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, “Göçmenleri kirli emellerine alet etmek isteyenleri uyarıyoruz. AB olarak, bu oyunların bir parçası olan, kaçak göçmen getiren hava yolu şirketlerine ambargoyu görüşüyoruz. Bunlar kara listeye alınabilir” dedi.

Türk Hava Yolları (THY), bazı ulusal ve uluslararası medya organlarında yer alan, 'Türk Hava Yolları Belarus seferlerinde yasadışı göçmen taşıyor' şeklindeki haberleri yalanladı.

THY, bazı basın kuruluşlarının, “Türk Hava Yolları Belarus seferlerinde yasadışı göçmen taşıyor” iddiasının yer aldığı haberlere ilişkin açıklama yaptı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, "Ortaklığımız, dünyanın dört bir yanına gerçekleştirdiği uçuşlarda uluslararası otoriteler ile iş birliği içerisinde, tüm güvenlik hassasiyetlerini dikkate almakta ve operasyonlarını bu ölçüde gerçekleştirmektedir. Medyada yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.