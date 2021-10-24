Almanlar yüksek petrol fiyatları nedeniyle ülkeyi terk ediyor

Alman sürücüler, ülkede benzin ve motorin fiyatlarının 2012 yılının ağustos ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaşması nedeniyle çareyi komşu ülke Çekya'daki benzin istasyonlarında buldu. Alman sürücüler, istasyonlarda özellikle hafta sonları metrelerce uzunlukta kuyruklar oluşuyor.

Söz konusu istasyonlarda bir sürücünün yakıtını alıp kasada ödeme yapması ise toplam 40 dakika sürüyor.

Litre başına 44 cent euro kar ediyorlar

Almanya şoförler organizasyonu ADAC yaptığı açıklamada, dizel yakıtın ulusal günlük ortalama litre başına fiyatının 1.55 euro (yaklaşık 17.47 TL ) olduğunu duyurdu.

Almanya’nın Saksonya eyaletinde bulunan Dresden şehrinde bir litre Natural 95 benzin 1.79 euroya (yaklaşık 20.11 TL) satılırken, Dresden’den yaklaşık 50 kilometre uzakta bulunan Çekya’nın Chlumec kasabasındaki benzin istasyonlarında aynı benzinin 1 litresi 1.35 euroya (yaklaşık 15.17 TL) satılıyor.

Litre başına 44 cent euro (yaklaşık 4.94 TL) tasarruf eden Almanlar, depo başına ise 20 ila 30 euro (yaklaşık 224 ila 337 TL) arasında değişen oranda tasarruf ediyorlar.

Sadece araç deposunu değil, bidonları da dolduruyorlar

Almanya’da yüksek akaryakıt fiyatları nedeniyle Çekya’ya gelen Almanlar sadece araç depolarını değil, yanlarında getirdikleri bidonları da dolduruyorlar.

Sınır kasabalarında bulunan restoranlarda da yoğunluk yaşanırken, artışın yüzde 30’a yaklaştığı belirtiliyor. Çekya’daki marketlerden de alışveriş yapan Almanların özellikle sigara satın aldığı görülüyor.

“Hem yemek hem de benzin için geliyorum”

Çekya sınırındaki benzin istasyonuna Dresden’den gelen ve uzun kuyrukta bekleyen Hagen Baum (34) isimli Alman vatandaşı, “Çekya’ya hem ucuz yemek için hem de litrede 40 cent euro kar ederek benzin almak için geliyorum” dedi.

Almanya’da enflasyon son 28 yılın en yüksek seviyesinde

Alman Federal İstatistik Ofisi’ne göre, tüketici fiyatları yükselmeye devam ederken, eylül ayı enflasyonu geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 4.1 arttı. Enflasyon oranı, Aralık 1993’ten bu yana ilk kez bu eylülde yüzde 4’ün üzerine çıktı.

Uzmanlara göre, akaryakıt fiyatları yükselmeye devam ederse kasım ayında enflasyon oranı yüzde 5’i bulabilir.