THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Almanlar, Türkiye'ye çok şaşırdı!

Almanların önde gelen turizmcileri, Türk turizminin bu yıl gösterdiği performansından etkilenirken, daha çok Alman turistin Türkiye'ye giriş yapacağını belirttiler.

05 Eylül 2018 Çarşamba 10:02
Almanlar, Türkiye'ye çok şaşırdı!

Almanya’nın yedinci büyük tur operatörü Schauisland Reise'nin Ürün ve Kontrat Müdürü Björn Conrad, Türkiye'nin bu kadar hızlı bir şekilde tekrar döneceğini tahmin etmiyordum açıkçası diyerek yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi.

Almanya'nın önemli araştırma şirketlerinden Trevo Trend Genel Müdürü Matthias Lange ise, "Türkiye çok cazip bir ülke son dakika rezervasyonlarında da çok yoğun, çok yüksek bir talep var. Türkiye'ye önümüzdeki haftalarda da yüzde 100'ün üzerinde bir doluluk bekliyoruz" dedi.

"TÜRKİYE’Yİ, AYNI ZAMANDA KIŞ DESTİNASYONU OLARAK GÖRÜYORUZ"

Bu yılın 7 ayında geçtiğimiz yıla göre yüzde 20 artışla 2 milyon 321 bin Alman Türkiye'ye gelirken, Türk turizmindeki yükseliş Almanları da şaşırttı. Almanların önde gelen turizmcileri de daha çok vatandaşlarının Türkiye’ye geleceği müjdesiniÿ verdi.

Lange Türk turizmi ile ilgili geleceğe dönük önemli bilgiler verdi. İstanbul'un Barcelona ile birlikte Ağustos ayındaki rezervasyon taleplerinde önde olduğunu belirten Lange, "Kışlık destinasyonlara bakarsak; Türkiye’yi, aynı zamanda kış destinasyonu olarak görüyoruz. Kasım ve Mart ayına bakıyoruz burada da sorgulama tıklamaları yüzde 103 artmış; bir önceki yıla göre yani kış turizmi içinde çok yüksek. İspanya Kanarya Adaları olduğu için birinci sırada" dedi.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 10:02
  1. İstanbul
  2. Almanya
  3. Türkiye
  4. Turizm
  5. Alman Turist

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünyada bir ilk gerçekleşti! 75 günde tamamlandı
    1. Dünyada bir ilk gerçekleşti! 75 günde..
    2. ASELSAN Amerikan devlerini geride..
    3. Sanayiciye zam kıskacı
    4. Üniversiteyi kazanmıştı, babası..
    5. İdlib Türkiye için neden önemli?
    6. MEB EBA kurs kaydı nasıl yapılır?
    7. Eskişehir'de FETÖ ablasına gözaltı!
    8. OHAL Komisyonu'na 2 yeni atama!
    9. Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    10. Klimalar bozuldu, eğitim felç oldu! O..
    11. 3 ilçe 'özel güvenlik bölgesi' ilan..
    12. Türkiye'de bir ilk! Borsa İstanbul..
    13. ABD, çalınan 2500 yıllık tarihi eseri..
    14. Bakanlık açıkladı! Son görüşme 4..
    15. Vatandaş evdeki fırsatı gördü kazanç..
    16. İdlib'e saldırı sonrası İran'dan ilk..
    17. Afrika'da facia! Çok sayıda ölü ve..
    18. 'Şimdi bu adamın yüzüne tükürülmesin..
    19. 3. Köprü yolunda trafik kazası! 1 kişi..
    20. Türk turistin peçesini zorla açtılar!
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Dolar, İran'da rekor kırdı!
    Dolar, İran'da rekor kırdı!
    FETÖ'nün yeni saldırı hazırlığını anlattı! "Korkunç bir manzara ile karşı karşıya kalırız"
    FETÖ'nün yeni saldırı hazırlığını anlattı! "Korkunç bir manzara ile karşı karşıya kalırız"
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Bu da yeni TOSUNCUK! Yerli ve milli değil, Çin malı çıktı
    Bu da yeni TOSUNCUK! Yerli ve milli değil, Çin malı çıktı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İspanya'dan Suudi Arabistan'a 'bomba' darbesi! Tüm satışlar durduruldu
    İspanya'dan Suudi Arabistan'a 'bomba' darbesi! Tüm satışlar durduruldu
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?