Almanlar, Türkiye'ye çok şaşırdı!

Almanya’nın yedinci büyük tur operatörü Schauisland Reise'nin Ürün ve Kontrat Müdürü Björn Conrad, Türkiye'nin bu kadar hızlı bir şekilde tekrar döneceğini tahmin etmiyordum açıkçası diyerek yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi.

Almanya'nın önemli araştırma şirketlerinden Trevo Trend Genel Müdürü Matthias Lange ise, "Türkiye çok cazip bir ülke son dakika rezervasyonlarında da çok yoğun, çok yüksek bir talep var. Türkiye'ye önümüzdeki haftalarda da yüzde 100'ün üzerinde bir doluluk bekliyoruz" dedi.

"TÜRKİYE’Yİ, AYNI ZAMANDA KIŞ DESTİNASYONU OLARAK GÖRÜYORUZ"

Bu yılın 7 ayında geçtiğimiz yıla göre yüzde 20 artışla 2 milyon 321 bin Alman Türkiye'ye gelirken, Türk turizmindeki yükseliş Almanları da şaşırttı. Almanların önde gelen turizmcileri de daha çok vatandaşlarının Türkiye’ye geleceği müjdesiniÿ verdi.

Lange Türk turizmi ile ilgili geleceğe dönük önemli bilgiler verdi. İstanbul'un Barcelona ile birlikte Ağustos ayındaki rezervasyon taleplerinde önde olduğunu belirten Lange, "Kışlık destinasyonlara bakarsak; Türkiye’yi, aynı zamanda kış destinasyonu olarak görüyoruz. Kasım ve Mart ayına bakıyoruz burada da sorgulama tıklamaları yüzde 103 artmış; bir önceki yıla göre yani kış turizmi içinde çok yüksek. İspanya Kanarya Adaları olduğu için birinci sırada" dedi.