Almanlar Türk İHA'sına hayran kaldı

Almanya'da yayın yapan Der Tagesspiegel gazetesi, Türkiye'nin son zamanlarda ürettiği silah sistemlerini inceledi.

Gazetenin Türkiye muhabiri Thomas Seibert tarafından kaleme alınan ve "Türkiye kendi silahlarını neden geliştiriyor" başlıklığıyla sunulan haber şu cümlelerle başlıyor: "Orta Doğu'da yeni bir dönem, Türkiye sınırındaki Suriye'nin İdlib kentinde başladı. Türkiye ilk kez başka bir ülkenin ordusuna karşı modern savaş silahlarını kullandı. İnsansız hava araçları, Suriye hükümet birliklerine karşı yapılan operasyonlarda, birçok tank ve topçu bataryasını yok etti."

Libya'da da kullanılıyor

Türkiye'nin ürettiği Bayraktar TB2 İHA'sının kendi sınıfının en iyilerinden olduğu vurgulanan haberde, Ankara'nın bu İHA'ları Libya'da da kullandığı belirtildi.

"Batı'dan gelmeyince Türkiye kendisi üretti"

Haberde, Türkiye'nin uzun zamandır batıda büyük bir ordusu olan fakat silahlarını dışarıdan alan ülke konumunda olduğu kaydedildi. Ancak, Batı'dan önemli silahların temin edilmesinin zorlaşmasının Türkiye'yi yerli üretime ittiği ve ülkenin son dönemde bu alanda sistematik olarak büyüdüğü aktarıldı. Alman gazetesi, Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) verilerini paylaştığı haberinde; Türkiye'nin dünyada silah ihraç eden 14. büyük ülke olduğunu belirtti.

"Teröristler hareket edemiyor"

Makalede terör örgütü PKK'ya bu silah sistemleriyle büyük darbe vurulduğu aktarılırken, "İnsansız hava araçlarının geliştirilmesi, orduya PKK ile çatışmada belirleyici bir avantaj sağladı. Geçmişte, Güneydoğu Anadolu'nun geçilmez dağlarında neredeyse rahatsız edilmeden hareket edebiliyorlardı. Ancak İHA'lar PKK'yı savunma pozisyonuna soktu" denildi.



"Akdeniz'de caydırıcı güç olacak"

Der Tagesspiegel gazetesinin haberinde, Kava Kuvvetlerince kullanılan Alman G3 tüfeğinin yerini, yerli üretim MPT-76 piyade tüfeğinin aldığını belirtti.

Haberde, Türkiye'nin ilk yerli amfibi hücum gemisi TCG Anadolu'ya da değinildi. Geminin çok çeşitli silah sistemlerini taşıma kapasitesine sahip olduğu kaydedilirken, Akdeniz'de caydırıcı bir güç olacağı vurgulandı.