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Almanlar taşımacılıkta Türk ortak arıyor

Almanya’da taşımacılık sektöründe hizmet veren şirketler, lojistik alanında iş yapmak için Türkiye’den ortak arayışına girdi.

26 Kasım 2018 Pazartesi 10:01
Almanlar taşımacılıkta Türk ortak arıyor

Ekonomi Servisi

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Ticaret Odası’nı (İTO) ziyaret eden Almanya Taşımacılar Birliği (LAG) heyeti, lojistikte işbirliğini geliştirmek için Türk şirketleriyle ortak olmak istedikleri mesajını verdi.

250 milyar euro ciro

İTO Yönetim Kurulu Üyesi Adil Coşkun ile bir araya gelen heyet, Almanya’da toplam 250 milyar Euro cirosu olan lojistik şirketlerinin ikili ilişkileri geliştirmek için somut adım atmaya hazır olduklarını iletti. Heyetin ziyaretinden memnun kaldıklarını dile getiren İTO Yönetim Kurulu Üyesi Adil Coşkun şu bilgileri verdi: “Almanya ile 2017 yılında ticaret hacmimiz 36.3 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2018 Eylül ayı itibariyle ticaret hacmimiz 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 1.06 artışla, 27 milyar 600 milyon dolar oldu. İkili ticari ilişkilerimiz her yıl ileriye doğru gidiyor. Almanya’yla ilişkilerimiz sadece ticari değil, çok yönlü. 7 binin üzerinde Alman şirketi Türkiye’de iş yapıyor. 3 milyona yakın Türk Almanya’da yaşamını sürdürüyor. Bunların takriben yarısı aynı zamanda Alman vatandaşı. Dolayısıyla Almanya ile çok güçlü bağlarımız var.

Dünyanın 5. büyük ekonomisi

LAG Heyeti Başdanışmanı Stefan Schröder de yaptığı açıklamada, Almanya’nın dünyanın beşinci büyük ekonomisi olduğunu belirterek, “Almanya’da yaklaşık 70 bin lojistik şirketi var. Geçen yılki toplam ciro 250 milyar Euro. Otomotivden sonra gelen lojistik sektörü Almanya’nın ikinci büyük sektörü konumunda. Lojistik sektörü olmasaydı, otomotiv sektörü de bu kadar güçlü olmazdı. Almanya aynı zamanda yüzde 30’luk oranıyla Avrupa’nın en büyük lojistik pazarı. Hollanda’nın üç katı büyüklüğünde bir lojistik pazarımız var."

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 10:01
  1. İstanbul Ticaret Odası (İTO)
  2. Almanya Taşımacılar Birliği (LAG)
  3. İTO Yönetim Kurulu Üyesi Adil Coşkun
  4. LAG Heyeti Başdanışmanı Stefan Schröder

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