Almanlar şokta! Erdoğan ülkede yönetmelik değiştirdi

Almanya'da Nürnberg Belediyesi, Türkiye'de geçen ay yapılan seçimler öncesinde kente asılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın afişlerine gelen tepkiler sonrasında, yabancı lider ve partilerin propagandasının yasaklanmasına karar verdi.

Nürnberg Belediye Meclisi’nde yapılan oylamayla kabul edilen yönetmelik değişikliğiyle, yurtdışında yapılan seçimler için yabancı partilerin ve siyasetçilerin afişlerinin kamuya açık alanlarda asılmaması kararlaştırıldı.

Düzenlemede, "Yabancı partiler ve seçim grupları için diğer devletlerin seçim ve oylamalarına yönelik ilan panosu, bilgilendirme stantları ve diğer seçim reklamları için bundan sonra izin verilmeyecektir" denildi.

Nürnberg Belediyesi, seçimden önceki süreçte Erdoğan afişlerinin yönetmeliğe aykırı olmadığını ilan etmiş ve asılmalarına ülkedeki eşitlik ilkesi temelinde ve "Bavyera Eyaleti Cadde, Yol ve Meydanların Kullanımına İlişkin Özel Yönetmelik" çerçevesinde izin verildiğini duyurmuştu.

Kaynak: VOA Türkçe

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