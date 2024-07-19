Almanlar paylaştı: Siber saldırı olduğuna dair kanıt bulunamadı! Sarsıcı olaylar yaşanıyor, sebebini bilmiyoruz
Almanya Federal Bilgi Güvenliği Dairesi açıklamasında şunları belirtti; Global ölçekte meydana gelen bilgi işlem arızaları sebebiyle açıklama yapan Almanya hükümeti, kritik altyapının etkilendiğini ancak olayın siber saldırı olmadığını belirtti.
“Halihazırda dünya çapında çok sayıda sektörde BT kesintileri yaşanıyor. Kritik altyapıların operatörleri de dahil olmak üzere Almanya'da da etkilenen şirketler var.
GÜVENLİK ÇÖZÜMÜNDE HATALI GÜNCELLEME
Bunun nedenlerinden biri, Crowdstrike (Falcon) üreticisine ait bir BT güvenlik çözümünün hatalı bir şekilde güncellenmesidir. Bu çözüm, daha sonra arızalanan çok sayıda başka BT hizmeti tarafından da kullanılıyor. BSI'dan alınan bilgiye göre, etkilenen çözümün üreticisi, etkilenenlerin uygulaması gereken bir geçici çözüm bildirmiştir.
YAPILANDIRMA HATASI
Buna ek olarak Microsoft, Microsoft Azure çözümünde bir yapılandırma hatası olduğunu ve bunun da dünya çapında bir etkiye sahip olduğunu bildirmiştir.
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SİBER SALDIRI DEĞİL
Etkilenen şirketlerin açıklamalarından elde edilen mevcut bilgi durumuna göre, bir siber saldırı olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmamaktadır.”