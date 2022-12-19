Almanlar bile şaştı kaldı! Türkiye, İspanya ve Yunanistan'ı geride bıraktı

2022 yılında Türkiye’de Türkiye’de başarılı bir sezon yaşayan Alman tur operatörleri 2023 için de son derece iyimser. Almanya’da yayın yapan Touristic Aktuell’in haberine göre, geçtiğimiz dönemde imajı önemli ölçüde iyileşen Almanya’da misafirler Türk turizminin onlara sunduklarını takdirle karşılıyor.

Sunduğu özel ürünlerle ziyaretçi çekmeyi çoktan bırakan Türkiye’nin aldığı ziyaretçi sayısında fiyat-performans dengesinin önemli bir rol oynadığına dikkat çekilen haberde, Türkiye’de, Almanya ve İngiltere pazarlar tarafından yönlendirilen iyi bir kapasite kullanımına sahip olduğu ifade edildi.

Son dönemde Almanya’da ucuz rezervasyonlara dönük hafif bir yönelme olsa da Almanların hala kaliteye odaklandığı belirtilen haberde “Giderek daha fazla sayıda 4 yıldızlı otel yerine 4 yıldız + rezervasyonları yapılıyor. Üç yıldızlı otel rezervasyonuna dönük bir eğilim ise görülmüyor.” denildi.

Türkiye için önemli bir büyüme bekleniyor

Haberin devamında şu noktalara dikkat çekildi:

Tur operatörlerinin son açıklamaları beklentilerin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. ANEX Grubu (ANEX Tour, Neckermann, Öger Tours ve Bucher Reisen) Türkiye için rakamları en az ikiye katlamak istiyor ve diğer tüm tur operatörleri de Türkiye için önemli bir büyüme bekliyor. Alltours patronu Willi Verhuven, 2024'te en az 500 bin misafiri Türkiye'de ağırlamak istiyor.

Türkiye’nin payı yüzde 20

TDA'ya göre, Türkiye rezervasyonlarının dörtte üçün TUI, FTI, DER Touristik, Alltours ve Schauinsland-Reisen tarafından alınıyor. TDA'ya göre yüzde 20 civarındaki payıyla Türkiye, Alman tur operatörleri için de ilk 15 destinasyon arasında bir numara. Mallorca yüzde 15, Girit ise yüzde 8 paya sahip.

İspanya, Mısır ve Yunanistan'ın önünde

2022 yılında tatilini Türkiye’nin Akdeniz bölgesinde geçiren 3 milyonu aşkın Alman turist sayısının 2023 yılında daha da artması bekleniyor. BT sağlayıcısı Traffics'e göre Türkiye şu anda paket tur arama sorgularında İspanya, Mısır ve Yunanistan'ın çok önünde. Dört yıldızlı oteller ve beş yıldızlı tatil köyleri öncelikli olarak rağbet görüyor.