Almanca Türkçe çeviri özelliği hem Google hem de Yandex uygulaması üzerinden kolay bir şekilde yapılmakta. Almanca'dan Türkçe'ye olduğu gibi Türkçe’den de Almancaya yazıları, metinleri, haberleri Almanca Türkçe çeviri sayesinde kolay ve pratik bir şekilde yapılmakta.

Google popüler uygulamalarından Google Çeviri için bir güncelleme yayınladı. Yeni güncellemeyle Google Çeviri artık her uygulama içerisinde kullanılabilecek.Google’ın en çok kullanılan uygulamalarından biri olan Google dokun çevir nedir? Mevcut durumda çeviri hizmetinden yararlanabilmeniz için Google Çeviri uygulamasını giriş yapmanız gerekirken. Çevirmek istediğiniz metni kopyalayıp çeviri alanına yapıştırmanız yeterli olacaktır.

Almanca Türkçe çeviri

Almanca Türkçe çeviri çevirisi yapmak isteyenler arama motoru Google’un ücretsiz çeviri aracı olan Google çeviri uygulamasını açabilirler. 2006 yılında Arapça-İngilizce çeviri yapmak amacıyla hizmete gerin Google çeviri bugün itibariyle sayıları yüzleri bulan diller arasında çeviri yapmakta. Google çeviri uygulamasını açtıktan sonra çevirmek istediğiniz metni istediğiniz yerden kopyalayın ve çeviri yapacağınız alana yapıştırın. Metni hangi dile çevirmek istiyorsanız o dili seçmeniz yeterli olacaktır.

Yandex çeviri

Yandex üzerinden de metinleri, belgeleri İngilizce'den Türkçe'ye, Türkçe’den Almanca’ya, Rusça Türkçe çevrimcisi çeviri, Türkçe’den İngilizce’ye, Almanca’dan Türkçe’ye kelimeleri, sözcük gruplarını, metinleri çok kolay bir şeklide çevirebilirsiniz. Bunun için Yandex’in çeviri uygulamasına giriş yapmanız gerekir. Yandex çeviri için tıklayınız.

Yandex çeviri sayfasında iken ilk yapmanız gereken kaynak metin dilini seçmeniz olmalıdır. Bir metin veya site adresi ya a istediğiniz dosyayı kopyalayın ya da sürükleyip bırakmanız yeterli olacaktır. Bu alanda ilgili metni temizleyebileceğimiz gibi sesli olarak da seslendirme yapabileceğinizi unutmayınız. Yandex çeviri uygulaması üzerinden sesli çeviri yapacağınızı da hatrınızda tutunuz. Çevirisini yapacağınız metinde hatalar söz konusu ise metnin hatalarını otomatik olarak düzeltme sekmesini kullanarak metindeki hataları düzeltebilirsiniz.

Yandex çeviri dili

Çeviri yapacağınız alandır. Bu alanda çeviri yaptığınız metni listenize ekleyebileceğiniz gibi seslendirme de yapabilirsiniz. Yandex çeviri dili bölümünde çevirisini yaptığınız metni istediğiniz sosyal medya platformunda paylaşacağınızı da yine aklınızın bir köşesinde bulunsun. Çevirinin iyi ya da kötü olup olmadığına ilişkin kaanatinizi de bu alan üzerinden verebilirsiniz.