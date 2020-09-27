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Dünya Alman Welt gazetesinden küstah Dağlık Karabağ manşeti
Dünya

Alman Welt gazetesinden küstah Dağlık Karabağ manşeti

Azerbaycan ve Ermenistan arasında işgal altındaki Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalar hakkında haber yapan Alman Welt gazetesi başlığında, "Dağlık Karabağ Erdoğan’ın yeni savaşı" diyerek Türkiye'yi hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 23:19:00 -
Alman Welt gazetesinden küstah Dağlık Karabağ manşeti

Bugün erken saatlerde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışma çıkmış, Azerbaycan tarafından yapılan açıklamada işgal altındaki bazı noktaların kurtarıldığı belirtilmişti.

Konuya yoğun ilgi gösteren dünya basını gelişmeleri anlık olarak takip ederken, Alman medyası da konuyla yakından alakadar oldu.

Alman Welt gazetesi, işgal altındaki Dağlık Karabağ'daki çatışmlarda Ermenistan'ın yanında yer aldı. Hızını alamayan Welt, "Dağlık Karabağ Erdoğan’ın yeni savaşı" diyerek Azerbaycan ve Türkiye'yi hedef aldı.

Erdoğan ve Putin'in karşı karşıya olduğunu söylediler

Welt muhabiri Alfred Hackensberger'in haberinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Lideri Vladimir Putin'in karşı karşıya geldiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kafkaslarda Putin'in karşısına çıktığı iddia edildi. Welt haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı savaş isteyen bir lider olarak gösterip karalamak istedi.

 

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Yorumlar

murat

dikkat edin potini daha yükseğe koymuşlar görselde. almanların erdoğan düşmanlığını görün. düşmanın okları yönünüzü gösterir.
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Ali

Yahu bu Erdoğan'ın içeride dışarıda ne kadar düşmanı varmış adamın zorla fanatiği yaptınız bizi ya.  
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