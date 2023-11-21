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Sosyal Medya Alman vatandaş çektiği videoda Erdoğan'a övgüler yağdırdı
Sosyal Medya

Alman vatandaş çektiği videoda Erdoğan'a övgüler yağdırdı

Yeniakit Publisher
2023-11-21 13:09:00 -

Alman sosyal medya kullanıcısı paylaştığı videoda Filistin'in arkasında durduğu için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a övgülerde bulundu. Erdoğan ile Alman şansölyesinin basın toplantısı çarpıtan CHP sözcüsü Deniz Yücel’in bu videoyu izlemesini önermiyoruz.

Alman Şansolyesi Olaf Scholz'un, Erdoğan'ı örnek alması gerektiğini söyleyen Alman kullanıcı, “Bir başkan nasıl olur ondan öğrenebilirsin.” sözleriyle Scholz’a tepkisini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mükemmel ve saygın olduğunun altını çizen Alman kullanıcı, “Başkalarının seni hayal kırıklığına uğratmasına izin vermezsin. Görüyor musunuz Türkiye'nin başkanını? Mükemmel!” ifadeleriyle övgülerde bulundu.

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