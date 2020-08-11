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Spor

Alman takımının formasındaki cami silüeti tartışma çıkardı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımı Köln'ün 2020-2021 sezonunda deplasmanda giyeceği formanın üzerindeki şehir silüetinde bir caminin bulunması üzerine İslam karşıtı bir üye kulübe itiraz etti.

Yeniakit Publisher
2020-08-11 22:29:00 -
Alman takımının formasındaki cami silüeti tartışma çıkardı

Müslüman karşıtı üye Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımı Köln'ün formasında yer alan cami silüetini gerekçe gösterererk bir mektup yazıp üyelikten ayrılmak istedi.

Bunun üzerine bir karara varan Köln Kulübü resmi Twitter sayfasından, bir üyenin formanın üzerinde caminin yer alması sebebiyle üyelikten ayrılacağını yazdığı mektubu yayınladı. Köln üyenin ayrılmasından mutluluk duyacağını açıkladı.

Kulüp Almanca ve Türkçe olarak "Hadi tschüss" (hadi güle güle) ifadesini de paylaştı.

Alman kulübü Köln'ün 2020-2021 sezonunda deplasmanda giyeceği formanın üzerindeki şehir silüetinde, Rhein Energie Stadı ve Köln Katedrali'nin yanında Köln'deki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Köln Merkez Camisi bulunuyor.

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