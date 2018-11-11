Alman siyasetçiye uyuşturucu operasyonu!

Almanya’da Sol Partili politikacı Nikolaus Leo Staut'ın evine yapılan baskında 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Amanya'nın Saarland Eyaleti Sol Parti üyesi Nikolaus Leo Staut (66), Alman ve Amerikan polisinin düzenlediği uluslararası ortak operasyonla evinde 2 kilo uyuşturucu ile yakalandı. Uzun süredir takip edilen Alman politikacı tutuklandı. Evinde 20 bin Euro değerinde uyuşturucu ile yakalanan Staut'un 5 yıl hapis cezası alması bekleniyor.

Staut, Sol Parti Saarland Eyalet Teşkilatı’nda Disiplin Komisyonu üyeliği görevini yürütüyordu. Parti yönetimi ise Staut'un görevden alınacağını açıkladı.