  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Alman Seyahat Acenteleri Başkanı'ndan hükümete seyahat uyarısını kaldırma çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-06-15 15:35:16 -
Alman Seyahat Acenteleri Başkanı'ndan hükümete seyahat uyarısını kaldırma çağrısı

BERLİN (AA) - Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig, Alman hükümetine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelere yönelik seyahat uyarısının hızlı şekilde kaldırılması çağrısında bulundu.

Fiebig, yaptığı yazılı açıklamada, Alman hükümetinin Avrupa ülkelerine bugünden itibaren seyahat uyarısını kaldırdığına işaret ederek bunun ilk adım olduğunu söyledi.

Bu uyarının AB dışındaki ülkeler için de hızlı şekilde kaldırılmasını isteyen Fiebig, "Vaka sayıları ve sağlık sisteminin durumu uyarının kaldırılmasına izin veriyorsa bu ülkelere seyahat yapılmasının mümkün olması lazım." ifadesini kullandı.

DRV’nin hesaplarına göre seyahat kısıtlamalarından dolayı mart ortasından haziran sonuna kadar Alman turizm sektörünün 10,8 milyar avro kayıp yaşadığını vurgulayan Fiebig, "Türkiye, Tunus ve Mısır gibi popüler yaz destinasyonlarını da içeren Avrupa dışındaki ülkelere yönelik seyahat uyarısının uzatılması, temmuz ve ağustosta 9 milyar avro daha kayıp anlamına geliyor.” şeklinde konuştu.

Fiebig, böylelikle sektörün yaklaşık 20 milyar avro kayıp yaşayacağına dikkati çekti.

Almanya, Kovid-19 salgını nedeniyle mart ortasında dünya geneli için yaptığı seyahat uyarısını bugünden itibaren AB ülkeleri, İngiltere ve Schengen ülkeleri için kaldırmıştı. AB dışındaki ülkelere yönelik “seyahat uyarısı” ise ağustos sonuna kadar uzatılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı