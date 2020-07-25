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Aktüel

Alman seyahat acente temsilcileri, Antalya'da ağırlanıyor

Yeniakit Publisher
2020-07-25 21:46:00 -
Alman seyahat acente temsilcileri, Antalya'da ağırlanıyor

ANTALYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirleri incelemek için Antalya'da bulunan Almanya'nın önde gelen seyahat acente temsilcileri ile buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile SunExpress işbirliğinde, Güvenli Turizm Sertifika Programı'nın tanıtımı amacıyla Antalya'ya gelen Alman heyet, bugün de Antalya'da incelemelerde bulundu.

Perge Antik Kenti ile Kundu Turizm Bölgesi'ndeki Concorde otel gezisinin ardından heyet, Belek Turizm Merkezinde bulunan Land of Legends otellerinde sağlıklı ve güvenli tatil hizmetine ilişkin alınan tedbirleri yerinde deneyimledi.

Heyet daha sonra aynı otelde akşam yemeğine katıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Güler de heyet ile bir araya geldi.



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