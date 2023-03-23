Alman psikolog anlattı: Yapay zeka hayatımızı nasıl değiştirdi?

Postdam Üniversitesi'nden Alman psikolog, uzun süredir algoritmalar üzerinde yaptığı çalışmalardan ortaya çıkardığı verileri paylaştı.

"DERİN ÖĞRENME ALGORİTMALARI"

"İstikrarlı ve iyi tanımlanmış bir durum söz konusu olduğunda, derin öğrenme gibi karmaşık algoritmalar insan performansından kesinlikle daha iyi. Buna örnek olarak satranç ve Go oyunları verilebilir. Ancak istikrarsızlık içeren bir sorunla karşı karşıyaysanız, örneğin koronavirüs gibi bir virüsü tahmin etmek istiyorsanız, o karmaşık algoritmalardan uzak durun."

"YAPAY ZEKA, İNSAN ZİHNİNİN YERİNİ ALAMAZ"

Gigerenzer, yapay zekanın daha iyi işleyebilmesi için dünyada daha isabetli görüşler paylaşılabilen bir zeminler oluşturulması gerektiğine de dikkat çekti.

75 yaşındaki psikolog, algoritmaların ve yapay zekanın insan zihninin ve iradesinin yerini alamayacağını vurgulayarak, bu teknolojilerde ilke ve dürüstlüğün çok önemli olduğunu söyledi.

"KONTROLÜ ELE ALMAMIZ GEREKİYOR"

Davranış psikolojisi alanında çalışmalar yapan Gigerenzer, teknoloji şirketleri ve hükümetlerin dijital teknolojileri halkı gözetlemek için kullanma eğiliminin, otokratik yönetimler doğurabileceğine de işaret etti.

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"Kontrolü geri almamız gerekiyor" diyen psikolog, kişisel verilerin ve önemli meselelerle ilgili karar süreçlerindeki sorumluluğun tamamen şirketlere ve algoritmalara devredilmemesi gerektiğini söyledi.

"TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNE GELECEĞİMİZİ VEREMEYİZ"

Gigerenzer, "Bunları reklamcılardan para kazanmak için kullanan teknoloji şirketlerine vermek iyi bir fikir değil. Bu bizim geleceğimiz olamaz" dedi.

Psikolog Gigerenzer, sosyal medyadaki "beğenme" bildirminin kullanıcılarda artık bağımlılık yarattığına dikkat çekerek, bu algoritmaların ve mekanizmaların işlem tarzının iyi anlaşılması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Wall Street Journal