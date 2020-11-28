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Dünya Alman polisinin Yunan kara sularındaki sığınmacıların Türkiye'ye itilmesine yardım ettiği iddiası
Dünya

Alman polisinin Yunan kara sularındaki sığınmacıların Türkiye'ye itilmesine yardım ettiği iddiası

Frontex kapsamında görev yapan Alman polisinin, Yunan kara sularında bulunan sığınmacıların Türkiye'ye geri itilmesi için Yunan Sahil Güvenlik güçlerine yardım ettiği ileri sürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-11-28 23:45:00 -
Alman polisinin Yunan kara sularındaki sığınmacıların Türkiye'ye itilmesine yardım ettiği iddiası

Avrupa Birliği (AB) Sınır Güvenliği Ajansı Frontex misyonu kapsamındaki Alman polisi, Yunan karasularının sığınmacıların Türkiye'ye geri püskürtülmesi, Yunan Sahil Güvenlik güçlerinin ileri sürülmesine yardımcı oldu.

Alman Der Spiegel dergisinin haberinde Frontex Direktörü Fabrice Leggeri'nin AB Komisyonu'na gönderdiği bir mektupta, Alman polisinin Ege Denizi'ndeki yasadışı geri itme uygulamasına en az bir kez karıştığı belirtildi.

Makalenin içeriğinden hareketle hazırlanan raporda, Yunan gözlem noktası "Praso" tarafından 10 Ağustos günü saat 06: 00'da denizde fark edilen lastik bottaki mültecilerin açıkça bulunduğu belirtildi. Yunan karasularında.

Raporda, civardaki tüm gemilere haber verildiği ve 15 dakika sonra Alman "Uckermark" gemisinin teknenin bulunduğu yere ulaştığı belirtildi.

Alman polislerinin içinde 40 kişi bulunan tekneyi durdurduğu ve sığınmacıları gemiye almak yerine talimat gereği Yunan Sahil Güvenlik güçlerinin olay yerine gelmesini bekledikleri belirtildi.

Raporda, aralarında çocuklar ve kadınların da bulunduğu sığınmacıların bu şekilde yarım saat bekletildiği ve Alman polisinin, Yunan subaylar olay yerine gelene kadar teknenin devam etmesini engellediği kaydedildi.

Raporda, bunun ne anlama geldiğinin yaklaşık 2 saat sonra Türk Sahil Güvenlik güçleri tarafından çekilen bir fotoğrafta görüldüğü belirtildi, "Burada Türk güvenlik güçleri tarafından lastik bottan 40 mültecinin kurtarıldığını görüyoruz. Sığınmacılar açıkça içeri sürüklendi. Yunan sınır koruma güçleri tarafından Türk karasuları. Kanun. Dışarıdan geri itilme kurbanı oldu. "İfadelerini kullandı.

Raporda, Alman polisinin Pire'deki Deniz Koordinasyon Merkezi'ne e-posta gönderdiği ve sığınmacıların durumunun sorulduğu kaydedildi.

Yunan makamları, bu soruya verdikleri yazılı yanıtta "sığınmacıların lastik botunun, Yunan sahil güvenlik gemisini görünce yön değiştirip Türkiye'ye döndüğü yer." Açıklamanın kullanıldığı ve olayın "ülkeye girişi reddedildi" olarak raporlara aktarıldığı paylaşıldı.

Haberde Frontex'in olayla ilgili bilgi istemesi üzerine Yunan makamlarının durumu "Mültecilerin Sisam Adası'na ulaşmasını önlemek için sınır koruma tedbirleri alındı". Alıntı olarak belirtildi.

Almanya İçişleri Bakanlığı'ndan Alman Haber Ajansı'na yapılan açıklamada, Alman güvenlik güçlerinin Frontex'in Poseidon operasyonu kapsamında hareket ettiği ve burada görev yapan polislerin Yunan makamlarının emrinde olduğu belirtildi.

Açıklamada, Alman subayların olayla ilgili bilgileri yönetmeliğe uygun olarak Yunan makamlarına ve Frontex'e ilettikleri ve bu olayla ilgili sığınmacıları geri itecek herhangi bir güvenilir bilgi veya delil bulunmadığı belirtildi. .

Sosyal Demokrat Parti Milletvekili Frank Schwabe, Der Spiegel'e, Alman polisinin Ege Denizi'ndeki konumundan çekilmesini talep ederek, "Almanlar geri itmeye hiç katılmamalı. Frontex bunu sağlayamazsa, Alman birliği geri çekilmelidir." dedi.

Yunanistan'daki uluslararası medyadan önce, etrafta toprak sahibi olan sığınmacılar için onu Türkiye'ye geri itecek haberler yer almıştı.

Brüksel merkezli "EU Observer" gazetesi Frontex'ten aldığı belgelerle, Atina yönetiminin Yunan Sahil Güvenlik'e mültecileri Türk karasularına geri gönderme talimatı verdiğini ortaya çıkardı.

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