Alman polisi camiye botlarla girdi
Almanya’nın başkenti Berlin’de polis Mevlana Camii’ne botlarla girdi.
Korona salgınında zarar gören küçük işletmelere yapılan maddi yardımın haksız yere alındığı gerekçesiyle camiye sabah namazı sırasında baskın yapıldı. 150 polisin katılığı aramalar sırasında polislerin caminin halılarına botlarla basması ve namaz vaktinde arama yapılması tepkilere yol açtı. Cemaatten Ali Özkan, “Sabah namazı sırasında polisler ayakkabılarıyla camiye girdi. Namazı kıldıktan sonra uyardık, ama botlarla basmaya devam ettiler” diyerek polise tepki gösterdi.