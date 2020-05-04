Alman otomotiv sektöründe iş durumu nisanda kötüleşti

BERLİN (AA) - Almanya'da otomotiv sektörünün iş durumunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle nisanda daha önce hiç olmadığı kadar kötüleştiği belirtildi.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün (Ifo) İş Ortamı Anketi sonuçlarına göre, mart ayında eksi 13,2 olan Alman otomotiv sektörünün mevcut durum endeksi, nisanda 72,2 puan azalarak eksi 85,4 puana geriledi.

Söz konusu gerileme, Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesinden sonraki en büyük düşüş ve eksi 85,4, en düşük değer oldu. Endeks, finansal krizin yaşandığı Nisan 2009'da eksi 82,9'a düşmüştü.

Ankete göre, sektörün ihracat beklentileri eksi 43,9'dan eksi 64,9 puana geriledi. Sektörün stok mevcut endeksi de 14,6 puandan 40,5 puana yükseldi.

Almanya'da otomotiv sektörünün gelecek aylara ilişkin iş beklentileri da eksi 34,6 puandan eksi 45,7 puana indi.

Ankete ilişkin açıklamada, "Almanya'nın otomotiv sektöründeki iş durumu önemli ölçüde kötüleşti." ifadesi kullanıldı.

Federal hükümet ve otomotiv sanayinin temsilcileri, yarın otomobil zirvesinde bir araya gelerek sektördeki son durumu masaya yatıracak. Alman otomotiv sektörü, sektöre canlılık kazandırmak için hükümetin hanehalkı için satın alma teşvikleri açıklamasını talep ediyor.