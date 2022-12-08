Alman otomotiv devinden fırsat! Volkswagen, Wolfsburg fabrikasında yeni bir elektrikli SUV üretecek

Alman otomotiv devi Volkswagen, Wolfsburg fabrikasını elektrikli araç üretim kampüsüne dönüştürmek adına 460 milyon euro yatırım yapacağını duyurdu. Makyajlı Volkswagen ID.3, yenilenmesinin ardından bu fabrikada da üretime girecek. Volkswagen ayrıca bu fabrikada yeni çıkaracağı elektrikli SUV modelini de üretecek.

Volkswagen'in yeni elektrikli SUV modeliyle ilgili bilgiler şimdilik kısıtlı ancak Tiguan boyutlarında olacağı konuşuluyor. Mevcut ID.4 ve ID.5 modellerine katılacak olan SUV'un MEB+ platformunu kullanacağı açıklandı. Grubun pek çok elektrikli modelinin altyapısını oluşturan MEB platformunun yenilenen versiyonu olan MEB+'ın daha yüksek şarj gücü ve daha uzun menzil gibi önemli avantajları var.

Yeni SUV için henüz belli bir zaman aralığı verilmedi ancak Volkswagen'in MEB+ platformunda grubun Salzgitter'daki kendi fabrikasında üreteceği yeni pilleri kullanacağını biliyoruz. Söz konusu fabrikanın 2025 yılında üretime başlayacağını göz önünde bulundurunca elektrikli SUV için de önümüzde epey bir zaman olduğunu düşünmek pek de yanlış olmaz. Volkswagen ayrıca bu tarih dolaylarında 25 bin euroluk giriş seviyesi bir elektrikli model de tanıtmayı planlıyor.

donanimhaber'e göre; MEB+ platformunun ana getirileri arasında yukarıda da belirttiğimiz gibi daha yüksek menzil ve şarj gücü var. Şirket bu platformla birlikte kullanıcılarına 700 kilometreye kadar sürüş menzili sunmayı hedefliyor. DC hızlı şarj konusunda ise 175 - 200 kW arasında şarj hızı mümkün olacak.

Alman otomotiv devi Volkswagen, Avrupa ve Türkiye'de önemli satış rakamları elde eden Volkswagen Passat sedan hakkında önemli bir karar alarak aracın üretimine son verdi. Bu karar sonrası akıllarında birtakım sorular oluşan internet kullanıcıları da arama motorlarında Volkswagen Passat Sedan üretimi durdu mu? Passat Sedan kalktı mı? Üretim neden durdu? sorularının yanıtlarını araştırmaya başladılar..

VOLKSWAGEN PASSAT SEDAN ÜRETİMİ DURDU MU?

Volkswagen Passat Sedan modelinin üretiminin durdurma kararı aldı. Böylece aracın satışı da sona erdi. Türkiye'de de geçerli olan kararla birlikte artık Volkswagen'in Passat Sedan modeli satılmayacak..

VOLKSWAGEN PASSAT SEDAN KALKTI MI?

Passat Sedan, modelleri Wolkswagen'in internet sitesinden kaldırıldı. Araçları satın almak isteyenler galeriden araçları alabilecek.

VOLKSWAGEN PASSAT SEDAN ÜRETİM NEDEN DURDU?

Volkswagen Passat Sedan modelin üretimi azalan ilgi nedeniyle durduruldu. Passat'ın bundan böyle Variant ve Alltrack isimli modelleri satılacak. Sedan yerine SUV modelleri daha çok satılacak.Passat sedanın Avrupa'daki üretimini ve satışını sona erdiren Volkswagen'in Emden fabrikasında Passat'tan boşalan yerini elektrikli crossover ID4 ve elektrikli sedan Aero ile doldurmayı planladığı öğrenildi..

Alman devinden yeni verilen kararla ilgili Konu hakkında daha fazla detay için haberlerimizin içeriğine bakabilirsiniz.