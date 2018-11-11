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Alman Ordusu'ndan korkunç plan! Tek tek öldüreceklerdi, dünya şokta

Almanya Federal Kriminal Dairesi görevlileri, Alman ordusuna bağlı Özel Kuvvetler komandolarının ve özel birlik askerlerinin siyasetçilere suikast düzenlemeye hazırlandığını gösteren şok edici bulgulara ulaştı.

11 Kasım 2018 Pazar 12:06
Alman Ordusu'ndan korkunç plan! Tek tek öldüreceklerdi, dünya şokta

Alman ordusundaki bazı askerlerin, siyasetçilere suikast düzenlemek için hazırlık yaptığı açığa çıkarıldı.

Alman Focus dergisinin haberine göre, Suriyeli sığınmacı kılığına giren ve terör saldırıları planladığı iddia edilen ordu mensubu Franco A. hakkında soruşturma yürüten Alman Federal Kriminal Dairesi, çok daha büyük bir komployu ortaya çıkardı.

Suikast bulgularına ulaşıldı

Focus'un yayınladığı soruşturma belgelerine göre Federal Kriminal Dairesi görevlileri, Alman ordusuna bağlı Özel Kuvvetler komandolarının ve özel birlik askerlerinin siyasetçilere suikast düzenlemeye hazırlandığını gösteren bulgulara ulaştı.

Suikast listesindeki isimlerin tamamı henüz açığa çıkarılmasa da, Die Linke'nin (Sol Parti) Federal Meclis Grup Başkanı Dietmar Bartsch ilk sırada yer alıyor. Söz konusu grubun hoşnut olmadıkları tüm siyasetçileri aynı gün aynı yerde toplayarak infaz etmeyi planladığı kaydedildi.

Komplo hazırlığındaki grubun silah, cephanelik ve yakıt depoladığı belirtilirken grupta yer alan Askeri Karşı İstihbarat Servisi'nde (MAD) görevli bir albayın soruşturmayı durdurmak üzereyken fark edilerek tutuklandığı da vurgulandı.

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 12:06
  1. Alman Focus dergisi
  2. Federal Kriminal Dairesi
  3. Die Linke'nin (Sol Parti) Federal Meclis Grup Başkanı Dietmar Bartsch
  4. Askeri Karşı İstihbarat Servisi'nde (MAD)
  5. Almanya Ordusu
  6. Korkunç plan

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