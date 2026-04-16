Alman ordusunda "cep telefonu" alarmı Casus korkusu yasak getirdi

Alman medyasında yer alan haberlere göre Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Rus ve Çin kaynaklı artan casusluk faaliyetleri nedeniyle Savunma Bakanlığı yerleşkesi (Bendlerblock) ve birimlerinde tedbirleri arttırdı. Buna göre Pistorius, bakanlık yerleşkesi ve Alman Silahlı Kuvvetlerinin (Bundeswehr) idari birimlerinde özel cep telefonu kullanımına kısıtlamalar getirdi.

Pistorius tarafından ilgili birimlere gönderilen Güvenlik Talimatında "Gizli- Hizmet Özel" veya daha yüksek bir güvenlik derecesine sahip içeriklerin görüşüldüğü kişisel veya sanal toplantılara cep telefonları, tabletler veya akıllı saatler gibi özel cihazların artık getirilemeyeceği belirtildi. Bu kuralın özellikle "tatbikat planlaması/operasyonlar" veya Alman ordusunun operasyonel hazırlığının ele alındığında toplantılarda geçerli olduğu aktarıldı. Güvenlik talimatında ayrıca söz konusu kritik toplantılar öncesinde kişisel tüm elektronik cihazların koridorlarda yer alan dolaplarda kapalı ve kilitli tutulması istendi. "Gizli", "yüksek derecede gizli" olarak sınıflandırılan belgelerin yer aldığı odalara da cep telefonları ile girilemeyeceği, odalara girmeden önce elektronik cihazların söz konusu dolaplarda tutulması gerektiği vurgulandı.

Güvenlik yönergesinde söz konusu önlemlerin sabotaj eylemlerinin hazırlanmasında kullanılabilecek casusluk tehditleri nedeniyle alındığı ifade edildi. Yönergede Alman Silahlı Kuvvetlerinin özellikle Rus casusluk faaliyetleri kapsamında istihbarat toplama amacıyla hedefte olduğu, Çin’in de istihbarat toplama konusunda uzun vadeli bir yaklaşım izlediğinin altı çizildi. Güvenlik yönergesinde ayrıca kişisel elektronik cihazların yabancı güçlerin casusluk saldırılarına karşı korumasız kalabileceği, bakanlık siber güvenlik birimlerinin kişisel cihazlara erişimi olmadığı için önleyici adım atamayacağı kaydedildi. Kişisel cep telefonu ve tabletlerin önemli güvenlik riski oluşturduğu kaydedilen yönergede bakanlık tarafından tahsis edilen ve güvenli olan resmi cep telefonlarının kullanılması istendi.

Almanya Savunma Bakanlığı ve Alman ordusunu kapsayan güvenlik yönergesinin daha ağır şartlarda olanı Alman Federal İstihbarat Servisi (BND) başta olmak üzere ülkenin istihbarat birimlerince uygulanıyor. Söz konusu kurumlarda çalışanların hiçbir şekilde kişisel cep telefonlarını kuruma getirmelerine için verilmiyor.

Almanya’da geçtiğimiz yıldan bu yana ülkenin farklı bölgelerinde Rusya ve Çin adına casusluk faaliyetlerinde bulundukları şüphesiyle birçok kişi tutuklanmıştı.

Geçtiğimiz ay Almanya Federal Savcılığı, Ukrayna’ya insansız hava aracı (İHA) ve bileşenlerini tedarik eden 1 iş insanını Rusya adına takip eden ve hakkında bilgi toplayan 2 kişinin casusluk suçlamasıyla tutuklandığını duyururken, başkent Berlin’de Almanya-Ukrayna vatandaşı olan Ilona W. adlı kadının Kasım 2023’ten bu yana Rus Büyükelçiliği ile istihbarat bağlantıları kurduğu ve Rus gizli servisi için çalışan 1 kişiyle temas halinde olduğu belirtilmişti.

Yine geçtiğimiz ay Almanya Savunma Bakanlığında görevli üst düzey bir deniz subayının ülkesinin 150’den fazla silah tedarik projesine ilişkin bilgileri, üçüncü şahıslara sızdırdığı gerekçesiyle Alman Silahlı Kuvvetlerindeki görevinden uzaklaştırıldığı açıklanmıştı.