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Dünya Alman ordusu Rusya'ya karşı tatbikata başladı!
Dünya

Alman ordusu Rusya'ya karşı tatbikata başladı!

Almanya’nın Altengrabow poligonunda, Rusya’yı yıldırma operasyonuna hazırlık kapsamında Alman ordusu tarafından tatbikata başladığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-17 10:23:00 -
Alman ordusu Rusya'ya karşı tatbikata başladı!

Alman medyası tarafından paylaşılan haberde net bir Rusya vurgusu ise yapılmadı.

Tatbikat, NATO’nun Litvanya’da Rusya’yı yıldırma operasyonuna hazırlık olarak nitelendirildi.

Eğitim topçu taburunun komutanlarından biri, muhabirlere yaptığı açıklamada “NATO, 2014’te oraya önceden asker yerleştirme kararı aldı ki, bu bir sinyal olsun. Görevimiz bundan ibaret. Bölümümüzün bu yıl ve önümüzdeki üç yıl için görevi budur” ifadesini kullandı.

Haberde, operasyonun, 'müttefik ülkelerin doğu sınırlarının güvenliğini sağlamayı' amaçladığı ifade edildi.

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Yorumlar

TOBACCO

almanlar bellik ki birinci ikinci dünya savaşından ders almamışlar rusya nın elinden bu kez kurtulamazlar
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Barış

almanyanın ordusumu varmış.
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