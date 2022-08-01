Alman obüsleri Ukrayna'da sınıfta kaldı

Rusya’nın 24 Şubat 2022 tarihinde saat 06:00 sırasında gerçekleştirdiği işgal girişimi sonrası ortaya çıkan Ukrayna-Rusya Savaşı, tüm yoğunluğuyla devam ediyor. Topçu unsurlarının büyük rol oynadığı savaşta Ukrayna, batılı ülkelerden elde ettiği istihbarat ve mühimmat sayesinde topçu unsurlarını başarılı bir şekilde kullanıyor.

Batılı ülkeler tarafından Ukrayna’ya sevk edilen askeri ekipmanlar arasında, Alman Kraus-Maffei Wegman (KMW) şirketi tarafından geliştirilen PzH-2000 Obüsleri de bulunuyor. PzH-2000 155mm’lik Kundağı Motorlu Obüslerini muharebe sahasında aktif olarak kullanan Ukrayna Ordusu, obüslerle ilgili birçok sorunu raporladı.

Spiegel tarafından edinilen bilgiye göre; Alman PzH-2000 Obüsleri, Ukrayna’da sevk edilmelerinden yalnızca 1 ay sonra aşınma ve yıpranma belirtileri gösterdi. Kiev, yoğun kullanımın ardından birkaç PzH-2000 Obüsü’nün hata mesajı verdiğini ve onarım ihtiyacı duyduğunu raporladı.

Rapora göre Alman Ordusu Bundeswehr, sorunların Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin PzH-2000’leri yüksek ateş hızıyla kullanmasından kaynaklandığına inanıyor. Bu sebepten ötürü obüsün yükleme mekanizması büyük bir stres görüyor.

Bundeswehr’a göre günde 100 atım, askerler için yüksek yoğunluklu bir görev olarak kabul ediliyor ancak Ukraynalılar günde 300 atım yapıyor. Bundeswehr, sorunları çözmek için Ukrayna’ya daha fazla yedek parça paketini hızlı bir şekilde göndermeye söz verdi.

Aynı zamanda Alman Hükümeti, KMW ile Polonya’da bir onarım merkezi kurma konusunda müzakere ediyor. Bu sayede Ukrayna’nın elindeki PzH-2000’lerin çok daha hızlı şekilde onarılması hedefleniyor.

Şu ana kadar Batılı ülkeler tarafından Ukrayna’ya 270 adetten fazla obüs sevk edildiği biliniyor. Almanya ve Hollanda tarafından sevk edilen PzH-2000 sayısı ise 18 adet.

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