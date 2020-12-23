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Sağlık Alman muhabir şaştı kaldı! Aşıyı bulan Türk profesörün aşı yaptırması yasak
Sağlık

Alman muhabir şaştı kaldı! Aşıyı bulan Türk profesörün aşı yaptırması yasak

Koronavirüsün aşısını geliştiren BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin, kendilerinin aşı olmalarının yasak olduğunu açıkladı. Şahin, Alman muhabirin "Aşıyı bulmanıza rağmen ben, neden yasal olarak aşı yaptırmaya izniniz olmadığını anlamıyorum" sorusuna da cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 12:17:00 -

BioNTech CEO'su Uğur Şahin, Alman haber kanalı Deutsche Welle'ya (DW) verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu.

Aşı ile alakalı bilgiler veren, dağıtım sürecine dair değerlendirmelerde bulunan Şahin, Alman muhabirin "Aşıyı bulmanıza rağmen ben, neden yasal olarak aşı yaptırmaya izniniz olmadığını anlamıyor" soruna da cevap verdi.

Aşıyı alması gereken öncelikli risk gruplarının olduğunu söyleyen Şahin, Alman yasaları çerçevesinde şirket çalışanlarının aşı denemelerinde yer almasına izin verilmediğini kaydetti.

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Yorumlar

Tüzel

Tabiki. Neden canını tehlikeye atsın ki!
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YÜKSEL

Bilim insanları boşuna çalışıyorlar Insanlara iyilik yakışmiyor
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