  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Alman meclisinden Fin ve İsveç’e NATO onayı
Dünya

Alman meclisinden Fin ve İsveç’e NATO onayı

Almanya Federal Meclisi, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik protokolünü içeren yasa tasarısını kabul etti.

Yeniakit Publisher
2022-07-09 12:13:00 -
Alman meclisinden Fin ve İsveç’e NATO onayı

Meclisteki oylamada Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller, Hür Demokrat Parti (FDP), Hristiyan Birlik Partileri (CDU-CSU) ile Almanya için Alternatif Partisi (AfD), İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine tam destek verirken Sol Parti (Die Linke) protokolün onaylanmasına ilişkin yasaya karşı çıktı. Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Finlandiya ve İsveç’in attığı adımın önemli ve doğru olduğunu, desteği de hak ettiğini belirterek, “Katılım sadece ittifakı artırmakla kalmıyor, aynı zamanda Avrupa ve transatlantikte dayanışma ve birliği de artırıyor. Böylece bu birliği bozmak isteyenleri caydırıyor” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23