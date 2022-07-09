Alman meclisinden Fin ve İsveç’e NATO onayı

Meclisteki oylamada Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller, Hür Demokrat Parti (FDP), Hristiyan Birlik Partileri (CDU-CSU) ile Almanya için Alternatif Partisi (AfD), İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine tam destek verirken Sol Parti (Die Linke) protokolün onaylanmasına ilişkin yasaya karşı çıktı. Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Finlandiya ve İsveç’in attığı adımın önemli ve doğru olduğunu, desteği de hak ettiğini belirterek, “Katılım sadece ittifakı artırmakla kalmıyor, aynı zamanda Avrupa ve transatlantikte dayanışma ve birliği de artırıyor. Böylece bu birliği bozmak isteyenleri caydırıyor” dedi.