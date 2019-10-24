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Alman makamları YPG/PKK'nın faaliyetlerine kayıtsız kalıyor

Terör örgütü PKK destekçilerinin şiddet eylemleri artarak sürerken Alman makamlarının kayıtsız tavrı sürüyor.

24 Ekim 2019 Perşembe 20:38
Alman makamları YPG/PKK'nın faaliyetlerine kayıtsız kalıyor

Almanya'da terör örgütü YPG/PKK destekçilerinin şiddet eylemleri artarak sürerken, Alman makamları terör örgütünün faaliyetlerine kayıtsız kalmaya devam ediyor.

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığı 9 Ekim'den bu yana Almanya genelinde gösteriler düzenleyen YPG/PKK yandaşları, farklı kentlerde Türklere ait iş yerlerine, kültür merkezlerine ve camilere saldırılar düzenledi.

Bu saldırılarda 1'i ağır olmak üzere 15 Türk vatandaşı yaralanırken; Türkiye, Almanya'ya verdiği notada, terör örgütüne karşı önlemlerin artırılmasını, Türk toplumunun ve kuruluşlarının korunması için tedbirler alınmasını talep etti. 

Alman istihbaratı izlemekle yetiniyor 

Alman iç istihbarat kurumu olan Anayasayı Koruma Teşkilatının (BfV) son dönemde yayımladığı raporlar, YPG/PKK'nın giderek daha fazla şiddet eylemlerine yöneldiğini, terör örgütünün lider kadrolarının özellikle gençleri şiddete teşvik ettiğini gösteriyor.

Resmi rakamlara göre, YPG/PKK üyelerinin işledikleri suçlar 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 80'nin üzerinde artarak bin 873 oldu. Polis istatistiklerine göre, bu suçların 305'ini şiddet eylemleri oluşturuyor.

BfV'nin 2018 raporuna göre, terör örgütü PKK'nın Almanya'da yaklaşık 14 bin 500 üyesi bulunuyor.

Almanya, terör örgütünün propaganda, eleman temin etme ve para toplama faaliyetleri açısından en önemli merkezlerinden birisi konumunda yer alıyor.

Almanya'dan savaşçı gönderiyor 

PKK'nın ve Suriye uzantısı YPG'nin, eleman temin etme ve bunları savaşmak üzere yurt dışına gönderme faaliyetleri de Alman istihbaratınca yakından izleniyor.

BfV'nin internet sitesindeki raporunda, YPG/PKK'nın son dönemde kurduğu internet siteleri, sosyal medya hesapları ve Almanya genelinde düzenlediği festivallerle özellikle gençleri etkilemeye ve terör örgütüne katmaya çaba gösterdiği belirtiliyor.

Raporda, son dönemde Almanya'dan en az 250 kişinin savaşmak üzere Suriye ve Irak'a gönderildiği, bunların bazılarının ise burada öldükleri bilgisine yer veriliyor. 

Kandil, Almanya yapılanmasını yönetiyor 

YPG/PKK yandaşları, Almanya'da kültür dernekleri kisvesi altında faaliyet gösterirken, kamuoyunda kendilerini barış yanlısı, demokratik örgütlenmeler olarak tanıtıyor, Türkiye aleyhtarı propaganda yürütüyor.

BfV'nin raporuna göre, PKK terör örgütü unsurları, Almanya'da son derece hiyerarşik bir yapı içerisinde hareket ediyor, Kandil'den gelen emirlere bütünüyle uyuyor.

15 milyon avro topladılar

Alman iç istihbaratının raporuna göre, terör örgütü 2018'de Almanya genelinde düzenlediği yardım kampanyalarında en az 15 milyon avro para topladı.

Güvenlik uzmanları, terör örgütünün uyuşturucu kaçakçılığı, para aklama faaliyetleri, haraç toplama gibi faaliyetleriyle elde ettiği gelirlerin bunun çok daha üzerinde olduğunu, yaklaşık 40 milyon avroya ulaştığını tahmin ediyor.

Almanya'yı 9 ana ve 31 alt bölgeye ayıran terör örgütü, buralarda görevlendirdiği sorumlular aracılığıyla faaliyetlerini devam ettiriyor.

Soruşturmalar çoğu zaman sonuçsuz

Alman makamları, ülkede 1993'ten bu yana yasaklı olan PKK'nın faaliyetlerine karşı etkili soruşturmalar yürütmezken, suça karışan terör örgütü yandaşları ise çoğu zaman para cezalarına çarptırılıyor, hafif cezalarla serbest bırakılıyor.

Federal Başsavcılık, 2011-2017'de sadece 387 PKK'lı hakkında terör örgütü üyeliğinden ya da terör örgütüne destek verme suçlarından soruşturma açarken, bu yargılamaların çoğu hafif cezalarla sonuçlandı.

Son dönemde üst düzey PKK'lılardan yalnızca 11'i, 2 yıl 6 ay ile 4 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 20:38
  1. ALMANYA
  2. BfV
  3. terör örgütü PKK

YORUM YAZ

  • NE İŞŞŞNE İŞŞŞ39 dk önce
    ALAMAN mallarının tamamına kayıtsız kalsak yaaa...yaptırım lazım !
  • ikiyüzlülerikiyüzlüler1 sa önce
    Biz neden Mercedes'e, VW'ye, Alman malına kayıtsız kalmıyoruz?
  • DELİ DUMRULDELİ DUMRUL10 sa önce
    Kendileri bilir. Çok da tın. Çıkan olayların hepsinden almanlar sorumludur. Başlarını nasıl bir belaya soktuklarını yakında anlarlar.
  • Osmanlı Osmanlı 11 sa önce
    Koskoca TC Devleti bir A.Çatlı çıkaramıyormu ?yurt dışında bu teröristlerle ilgilenecek , enazından bu pisliklerin kimlikleri tespit edilip , Türkiyeye girişlerinde icablarına bakılmalı , varsa Vatandaşlıktan çıkarılmalı .
  • BERISEDBERISED11 sa önce
    ALMANYA PKK YPG HDPDENILEN NAMERTLER TERÖRISTLERI 1980 DEN BERI TÜRKIYEYE KARSI BESLIYOR ALMANYA KATILLIKTEN VAZ GECMEZ VE BU AKSAM ALMANYA TERÖRISTLERE6 TANE UCAK SILAH GÖNDERDI TÜRKIYEYE AMBARGO TERÖRISTLERE SILAH SERBEST ISTE TÜRKIYENIN TERÖRIST MASKELI MÜTEFIKLERI

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