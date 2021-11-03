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Gündem Alman komutan bombayı patlattı! SİHA'lara ihtiyacımız var
Gündem

Alman komutan bombayı patlattı! SİHA'lara ihtiyacımız var

Alman ordusunun yurt dışı operasyonlarının komutanı Korgeneral Erich Pfeffer gündemi değiştirecek açıklamalarda bulundu. Komutan, "Alman ordusunun SİHA'lara ihtiyacı var" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 12:20:00 -
Alman komutan bombayı patlattı! SİHA'lara ihtiyacımız var

Alman ordusunun yurt dışı operasyonlarının komutanı Korgeneral Erich Pfeffer, birliklerin sahadaki tehlikeyi öngörebilmesi için insansız hava araçlarının şart olduğunu vurgulayarak "Alman ordusunun silahlı insansız hava araçlarına ihtiyacı var" dedi.

TRT Haber'de yer alan habere göre Türkiye'nin son dönemdeki hamleleriyle savunmanın en önemli aktörlerinden olan Silahlı İnsansız Hava Araçlarına (SİHA) talep artıyor.

SİHA'ların önemine dikkati çeken Alman ordusunun yurt dışı operasyonlarının komutanı Korgeneral Erich Pfeffer, "Alman ordusunun silahlı insansız hava araçlarına ihtiyacı var." dedi.

Pfeffer, Alman ordusu için endişesini dile getirerek "Geçmişte Afganistan'da olduğu gibi şimdi de Mali'de açık tehdit altındayız." diye konuştu.

Alman komutan, birliklerin sahadaki tehlikeyi öngörebilmesi için SİHA'ların gerekli olduğunu belirtti.

"SİHA'lar en hızlı desteği sağlayabilir"

Korgeneral Pfeffer, geniş ve karmaşık arazilerin her zaman yakın hava desteği gerektirdiğini, bunun da helikopter, uçak veya silahlı insansız hava aracı yoluyla yapılabileceğini vurguladı.

Pfeffer, "Savaş helikopterlerinin olası bir durumda alana ulaşması 1 saati bulurken, SİHA'lar en hızlı desteği sağlayabilir. Bu da birliklerin maruz kaldığı yüksek riski en aza indirir." dedi.

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